Previo WrestleMania 19 de abril 2026 | CM Punk vs. Roman Reigns

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Previo WrestleMania 19 de abril 2026 | CM Punk vs. Roman Reigns

WWE estará este domingo 19 de abril en el Allegiant Stadium en Paradise, Nevada, (anteriormente llamado Las Vegas Stadium), coliseo con capacidad para 65,000 aficionados y casa de Las Vegas Raiders de la NFL.

►El pasado WrestleMania 41

Las luchas presentadas fueron:

  1. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Iyo Sky retuvo ante Bianca Belair y Rhea Ripley (**** 1/2)
  2. SIN CITY STREET FIGHT: Drew McIntyre venció a Damian Priest (****)
  3. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio venció a Bron Breakker, Penta y Finn Bálor (****)
  4. Randy Orton venció a Joe Hendry (**)
  5. Logan Paul venció a AJ Styles (*** 1/2)
  6. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lyra Valkyria y Becky Lynch vencieron a Liv Morgan y Raquel Rodríguez (*** 1/2)
  7. CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: John Cena venció a Cody Rhodes (*** 1/2)

► Este sábado en WrestleMania 42

Cobertura y resultados WrestleMania 19 de abril 2026 | CM Punk vs. Roman Reigns
WrestleMania 19 de abril 2026.

Roman Reigns fue el ganador del Royal Rumble, con lo cual obtuvo el derecho de elegir a qué campeón enfrentar en WrestleMania. Dos días después, en Raw, fue confrontado por el Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk, quien lo retó a escoger entre un rival fácil o enfrentarlo a él. Punk afirmó que básicamente él fue el que creó a Reigns, quien por su parte, mostró su resentimiento por críticas pasadas. La situación escaló hasta convertirse en una rivalidad personal, y pronto fue confirmada como la estelar de la segunda noche del evento más grande del año en WWE.

El cartel de la Noche 2 de WWE WrestleMania 42 es:

Lucha Predicción Prob. Análisis
Campeonato Mundial de Peso Completo
CM Punk (c) vs. Roman Reigns		 Roman Reigns 60% El regreso de Reigns y la necesidad de WWE de tener un campeón dominante en el elenco principal pesan más. Punk puede seguir siendo relevante sin el título.
Campeonato Femenil WWE
Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley		 Rhea Ripley 90% Ripley ganó la Cámara de Eliminación específicamente para este momento. Es hora de que «Mami» recupere el título.
Oba Femi vs. Brock Lesnar BROCK LESNAR 55% WWE está construyendo a Femi como la próxima gran Superestrella, pero puede perder con Lesnar con un final poco claro que conduzca a una revancha en Backlash y a una trilogía en SummerSlam.
Campeonato Intercontinental
Lucha de Escaleras – Penta (c) vs. Evans vs. Lee vs. McDonagh vs. Rusev vs. Mysterio		 Je’Von Evans 45% El momento de Evans ha llegado. WWE lo ha estado construyendo para un reinado intercontinental. Penta irá después por el Megacampeonato AAA.
Campeonato de los Estados Unidos
Sami Zayn (c) vs. Trick Williams		 Trick Williams 77% Williams necesita un campeonato para legitimar su lugar en el elenco principal. El público no aceptaría un triunfo de Zayn.
‘The Demon’ Finn Bálor vs. Dominik Mysterio Finn Bálor 75% The Demon nunca pierde en WrestleMania. Dominik está en modo de transición y necesita una derrota importante antes de volverse técnico.
* WWE WrestleMania 42 – Noche 2

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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