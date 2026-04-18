WWE estará este domingo 19 de abril en el Allegiant Stadium en Paradise, Nevada, (anteriormente llamado Las Vegas Stadium), coliseo con capacidad para 65,000 aficionados y casa de Las Vegas Raiders de la NFL.

►El pasado WrestleMania 41

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Iyo Sky retuvo ante Bianca Belair y Rhea Ripley (**** 1/2) SIN CITY STREET FIGHT: Drew McIntyre venció a Damian Priest (****) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio venció a Bron Breakker, Penta y Finn Bálor (****) Randy Orton venció a Joe Hendry (**) Logan Paul venció a AJ Styles (*** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lyra Valkyria y Becky Lynch vencieron a Liv Morgan y Raquel Rodríguez (*** 1/2) CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: John Cena venció a Cody Rhodes (*** 1/2)

► Este sábado en WrestleMania 42

Roman Reigns fue el ganador del Royal Rumble, con lo cual obtuvo el derecho de elegir a qué campeón enfrentar en WrestleMania. Dos días después, en Raw, fue confrontado por el Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk, quien lo retó a escoger entre un rival fácil o enfrentarlo a él. Punk afirmó que básicamente él fue el que creó a Reigns, quien por su parte, mostró su resentimiento por críticas pasadas. La situación escaló hasta convertirse en una rivalidad personal, y pronto fue confirmada como la estelar de la segunda noche del evento más grande del año en WWE.

El cartel de la Noche 2 de WWE WrestleMania 42 es: