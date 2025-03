La historia de CM Punk con Roman Reigns y Seth Rollins viene de lejos, de hace más de una década, y tendrá su punto álgido en WrestleMania 41 cuando los tres se enfrenten en una triple amenaza. Todo nació cuando el «Best in the World» llevó a The Shield al elenco principal para ayudarlo a defender el Campeonato WWE contra John Cena y Ryback en Survivor Series 2012. La alianza no duró mucho ya que el trío, que incluía a Jon Moxley (entonces Dean Ambrose), decidieron rápido que no debían seguir a nadie sino a ellos mismos, de ahí nació la posterior rivalidad con el oriundo de Chicago, la cual en aquella época era impensable que llegaría a 2025.

► A semanas de WrestleMania

Una rivalidad de la que Punk habla en estos términos en una reciente entrevista en The Rich Eisen Show:

«Voy a dar una respuesta un poco atípica. Creo que todo el mundo siempre trata de entender cómo manejar a los medios de manera diferente a lo que presentamos en nuestro programa de televisión. En 2012, yo era el Campeón WWE. Estaba en lo que, en ese momento, era una racha histórica con el título. Cuatrocientos treinta y cuatro días, obviamente superados por Roman Reigns desde que me fui. Y lo que necesitaba eran rivales con quienes trabajar. Siempre estaba pensando en el futuro. Sí, estaba el presente, estaba yo, estaba Cena. Pero más allá de eso, miraba el panorama y pensaba: ‘¿Qué necesitamos hacer para que las futuras estrellas lleguen a la posición en la que estoy ahora? ¿Cómo elevamos a los Superstars?’ Así que la idea de The Shield era simple. Necesitaba tipos con los que trabajar, para bien o para mal, me gustaran o los odiara, tuviera o no problemas personales con ellos. Necesitaba individuos talentosos, o no habría nadie con quien trabajar en el futuro. Y mira por dónde, ¿con quién estoy luchando en WrestleMania? La vida es graciosa con la forma en que las cosas terminan encajando. Solo espero que esos dos no olviden que fueron elegidos por una razón. Yo los traje aquí, y en WrestleMania, tendré la oportunidad de sacarlos.»