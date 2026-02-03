Roman Reigns elige a CM Punk para WrestleMania

El ganador de Royal Rumble, Roman Reigns, ya tiene rival para WrestleMania, pues decidió que luchará contra CM Punk por el Campeonato Mundial de Peso Completo.

El ambiente se encendió desde el primer instante cuando un lujoso vehículo se detuvo en el estacionamiento y de él descendió Roman Reigns. El público no tardó en reaccionar con el ya clásico “OTC”, mientras el samoano avanzaba con seguridad hacia el cuadrilátero para celebrar su reciente triunfo en el Royal Rumble.

Una vez en el ring, aseguró estaba listo para tomar una decisión clave: elegir a su rival para WrestleMania. Reigns preguntó directamente a los fans si querían verlo ante CM Punk o Drew McIntyre.

► CM Punk irrumpe y provoca la confrontación

La respuesta no tardó en aparecer cuando “Cult of Personality” inundó la arena. CM Punk caminó decidido hacia el ring y se plantó frente al “Jefe Tribal”, generando una de las reacciones más fuertes de la noche.

Punk insinuó que Roman ya tenía tomada la decisión y lo retó a escoger “el camino fácil” enfrentando a McIntyre. El samoano no se quedó callado y le recordó viejas rivalidades, mientras ambos intercambiaban señalamientos sobre quién había dominado realmente la empresa en los últimos años.

El choque verbal subió de tono rápidamente. Punk defendió su presencia constante como competidor activo, mientras criticó el estatus de tiempo parcial de Reigns. Roman, por su parte, destacó el legado de su dinastía y el impacto que su familia ha tenido en WWE.

► Roman Reigns define su destino rumbo a WrestleMania

Después de varios minutos de provocaciones, la tensión alcanzó su punto máximo cuando Reigns dejó de lado cualquier duda y lanzó la declaración definitiva: en WrestleMania derrotará a CM Punk.

► ¿Qué pasará ahora?

Con ello quedó trazado el camino del ganador del Royal Rumble, quien irá directamente tras el Campeonato Mundial Peso Completo, con lo que ambos luchadores se enfrentarán en WrestleMania.