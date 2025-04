WWE WRESTLEMANIA 41 .— En Money in the Bank 2024, John Cena anunció que se retiraría de la lucha a finales de 2025 y que participaría en WrestleMania 41. Tras perder en el Royal Rumble, buscó una última oportunidad en el Elimination Chamber, con la intención de encabezar su última WrestleMania y convertirse en campeón mundial por 17ª vez. Al mismo tiempo, The Rock intentó convencer a Cody Rhodes de convertirse en su «campeón corporativo». Cena ganó el Elimination Chamber. Después, Rhodes rechazó la propuesta de The Rock, pero Cena lo traicionó, volviéndose villano por primera vez desde 2003. En las semanas siguientes, Cena atacó verbalmente al público, acusándolos de maltratarlo por más de 20 años, y declaró que se retiraría llevándose el campeonato. La segunda noche de WrestleMania promete emociones intensas. La acción de WWE se emite desde el Allegiant Stadium, en Paradise, Nevada.

