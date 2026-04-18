LUCHA LIBRE AAA 18 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Dónde ver LUCHA LIBRE AAA 18 de abril de 2026 | Mr. Iguana y Lola Vice vs. La Hiedra y Dinámico

Este sábado 18 de abril, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

LUCHA LIBRE AAA 11 de abril 2026 | Penta vs. Hijo del Vikingo.

  1. Original Grande Americano venció a Octagón Jr. (** 1/2)
  2. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta (c) retuvo ante Hijo  del Vikingo (****)

► Cartelera Lucha Libre AAA 18 de abril de 2026

Cobertura y resultados LUCHA LIBRE AAA 18 de abril de 2026 | Mr. Iguana y Lola Vice vs. La Hiedra y Dinámico
LUCHA LIBRE AAA 18 de abril de 2026.
  • CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS AAA: Lola Vice y Mr. Iguana (c) vs. La Hiedra y Dinámico.
  • Triple Amenaza: Aero Star vs. Joaquin Wilde vs. Lince Dorado.

► ¿Dónde ver Lucha Libre AAA en vivo?

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, México

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX / FOX One / FOX Tubi
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 20:00 FOX / FOX One / FOX Tubi
Panamá 21:00 YouTube FOX
Estados Unidos — Nueva York (ET) 22:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Denver (MT) 20:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 19:00 YouTube / Facebook
Canadá — Toronto / Montreal 22:00 YouTube / Facebook
Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube / Facebook
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 YouTube FOX
Venezuela, Bolivia 21:00 YouTube FOX
Chile (Santiago) 22:00 YouTube FOX
Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX
Brasil (Brasilia) 23:00 YouTube / Facebook
Reino Unido — Londres 02:00 (19 abr.) YouTube / Facebook
España, Francia, Alemania, Italia 03:00 (19 abr.) YouTube / Facebook
Islas Canarias 02:00 (19 abr.) YouTube / Facebook
India (Nueva Delhi) 06:30 (19 abr.) YouTube / Facebook
Filipinas (Manila) 09:00 (19 abr.) YouTube / Facebook
Japón (Tokio) 10:00 (19 abr.) YouTube / Facebook
Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (19 abr.) YouTube / Facebook
Nueva Zelanda — Auckland 14:00 (19 abr.) YouTube / Facebook

En Estados Unidos, el evento se transmite después de WrestleMania 42.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos