Brodie Lee Jr. tiene debut individual y vence a Joey Janela

Brodie Lee Jr. dio un paso importante en su joven carrera al tener su primer combate individual profesional durante el evento Spring Break X de GCW, celebrado en Las Vegas.

El hijo del recordado Brodie Lee enfrentó a Joey Janela en el evento estelar, en una lucha que se extendió por casi 29 minutos y que terminó con una victoria por sumisión para el joven talento.

► Brodie Lee Jr.,Un debut que supera expectativas

Lejos de mostrar nerviosismo, Brodie Lee Jr. destacó por su presencia, su capacidad realizar buenos movimientos y su entendimiento del ritmo del combate, mostrando una madurez interesante para su edad, dando un buen duelo pese a la misma.

El desenlace llegó tras conectar dos Discus Lariats —en homenaje a su padre— y aplicar un Sharpshooter, movimiento que también reconoce la influencia de sus entrenadores.

► Un momento emotivo tras la victoria

Después del combate, el ring se llenó de emoción cuando familiares y luchadores salieron a felicitar a Brodie Lee Jr., en un momento que también sirvió para honrar el legado de su padre.

La reacción del público y del vestidor reforzó la sensación de que no se trató de un debut más, sino de una presentación que podría marcar el inicio de una carrera importante.

Brodie Lee Jr in his first match ever paid tribute to: – Mr. Brodie Lee💜

– Kenny Omega

– MJF

– Bray Wyatt

– Cody Rhodes

– Natalya 👏👏👏 (Big props to Joey Janela for being so selfless) https://t.co/qBDoPLVO6a — AIR (@AIRGold_) April 18, 2026

► Un futuro prometedor en la lucha libre

El joven ha sido entrenado en el Hart Dungeon 2.0 y ha contado con la guía de figuras como Cody Rhodes, lo que se reflejó en su desempeño dentro del ring.

Aunque ya había tenido participación en una batalla campal, este enfrentamiento representó su verdadera prueba individual, la cual superó con nota alta.