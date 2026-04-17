Este es el cartel de CMLL vs MLW 2 en la Arena México

El Consejo Mundial de Lucha Libre y Major League Wrestling confirmaron la segunda edición de su evento conjunto, que se celebrará el próximo 1 de mayo en la Arena México, como parte del tradicional Viernes Espectacular.

Tras una primera función en 2025 donde el CMLL dominó la mayoría de los combates, la expectativa es alta para este nuevo capítulo, especialmente por la presencia de campeonatos de MLW en disputa y la posibilidad de que la historia tome otro rumbo.

► MLW se enfrenta de nuevo al CMLL

El evento del año pasado dejó claro el dominio del CMLL, con figuras como Último Guerrero imponiendo condiciones y arrebatando el Campeonato National Openweight de MLW a Matthew Justice.

Ese resultado marcó el tono de la rivalidad, por lo que ahora la presión recae en la empresa estadounidense, que buscará equilibrar la balanza en territorio mexicano.

► Cartelera con títulos y duelos clave

La función contará con varios combates titulares y enfrentamientos que mezclan estilos, donde destacan nombres de ambas promociones.

Campeonato Mundial Medio de MLW: KUSHIDA vs. Templario

KUSHIDA vs. Templario Campeonato Mundial Femenil Pluma de MLW: Shotzi vs. Garra Negra

Shotzi vs. Garra Negra Campeonato Mundial de Parejas de MLW: Bishop Dyer & Donovan Dijak vs. Averno & Euforia

Bishop Dyer & Donovan Dijak vs. Averno & Euforia Lucha de parejas: Soberano Jr. & Ángel de Oro vs. Austin Aries & Trevor Lee

Soberano Jr. & Ángel de Oro vs. Austin Aries & Trevor Lee Lucha individual: Neón vs. Diego Hill

Neón vs. Diego Hill Lucha femenil: Olympia vs. Lady Frost

Olympia vs. Lady Frost Lucha de parejas: Cavalera Jr. I & Cavalera Jr. II vs. Ikuro Kwon & Okumura

► Un choque de estilos en la Catedral de la Lucha Libre

El concepto se mantiene claro: enfrentar la tradición del CMLL contra el estilo físico y directo de MLW. En 2025, esta fórmula funcionó tanto en lo deportivo como en la respuesta del público.

Luchadores como Místico y Templario brillaron ante una Arena México entregada, mientras que talentos internacionales lograron conectar con la afición mexicana.