Hechicero avanza a la final del Campeonato Universal CMLL 2026

El CMLL ya tiene a su segundo finalista para el Campeonato Universal 2026. Hechicero se quedó con la victoria en la eliminatoria celebrada el pasado Viernes Espectacular en la Arena México, asegurando su lugar en la gran final del torneo.

El “Alquimista del Ring” superó a seis campeones más en una lucha de eliminación directa llena de intensidad, técnica y momentos clave que mantuvieron al público al filo de la butaca.

► Hechicero derrota a Ángel de Oro y se mete a la final del Universal 2026

En el cierre del combate, Hechicero logró imponerse a Ángel de Oro, sellando su pase a la final tras una actuación dominante que confirmó su gran momento como Campeón Mundial Completo.

Durante la lucha también destacaron figuras como Místico, cuya eliminación encendió a la afición, así como los intensos intercambios entre los últimos competidores en pie.

► Los siete campeones que participaron en la eliminatoria

La lucha reunió a siete monarcas del CMLL, lo que elevó el nivel del combate:

El nivel competitivo fue alto de principio a fin, con una combinación de estilos que incluyó técnica depurada, velocidad y rudeza.

► Máscara Dorada será su rival en la gran final

En la final, Hechicero se medirá a Máscara Dorada, quien obtuvo su lugar tras ganar la primera fase del torneo el pasado 3 de abril. Además del se les unirá a ellos el ganador de la eliminatoria de los campeones nacionales la próxima semana.

El enfrentamiento se llevará a cabo en el marco del 70 Aniversario de la Arena México, en lo que promete ser un choque de alto nivel entre dos de los mejores luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Con su reciente reinado como Campeón Mundial Completo, Hechicero parte como uno de los favoritos, aunque enfrente tendrá a un rival con experiencia y éxito en este tipo de competencias.