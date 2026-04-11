Llega la «Mera mera», los Calavera Jr se coronan, Máscara Dorada finalista al Campeonato Universal y más

El Consejo Mundial de Lucha Libre tuvo un intenso inicio de mes, donde comenzaron las eliminatorias por el Campeonato Universal, así como varias sorpresas más, todas ellas reseñadas en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Iniciaron las eliminatorias por el Campeonato Universal, con el duelo correspondiente a los monarcas históricos, donde Máscara Dorada se alzó como el primer finalista.

Thunder Rosa llegó al CMLL y se integró a las Amazonas del Ring al conseguir un contrato dual con el CMLL y AEW. Además de ella, otros elementos de la empresa estadounidense se presentaron con gran éxito: El Clon, Mike Bailey y Kevin Knight.

La Arena Coliseo celebró por todo lo alto su Aniversario 83. En este evento, Los Calavera Jr. sorprendieron a los Villanitos y se proclamaron nuevos monarcas de Parejas del Coso Tepiteño.

La Arena Coliseo de Occidente, en la Perla Tapatía, tendrá una nueva función semanal, serán los Viernes de Glamour. Este 10 de abril se ofrecerá este nuevo evento que se suma al tradicional Martes de Glamour.

Pero ya no nos demoremos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 03/abril/2026

Thunder Rosa, “La Mera Mera”, marcó la diferencia y junto a Marcela e India Sioux se llevó triunfo, superando a Persephone, Olympia y Princesa Sugehit en favor del bando técnico. Al finalizar su duelo, pidió la oportunidad de ser una Amazona.

Neón, el Asteroide del Ring, brilló en el Match Relámpago y superó al Guerrero León, Templario, tras sellar el triunfo con una frankensteiner espectacular.

El Joven Maravilla, Máscara Dorada, salió victorioso del triangular de Campeones Mundiales Históricos tras superar a Averno y Flip Gordon, ganando así su boleto para disputar el Campeonato Universal en el 70 Aniversario de la Arena México.

Místico, Mike Bailey y Kevin Knight defendieron con éxito el Campeonato Mundial de Tríos de AEW, superando a La Familia de Don Callis (Hechicero, El Clon y Volador Jr.). Esta fue la primera defensa de los monarcas.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Galaxy y Shockercito vencieron a Minos I y Minos II (10:22).

2) Okumura, Shoma Kato, Yutani vencieron a Brillante Jr., Capitán Suicida, Fugaz (12:50)

3) India Sioux, Marcela, Thunder Rosa vencieron a Olympia, Persephone, Princesa Sugehit (11:56).

4) Match Relámpago: Neón venció a Templario (8:49).

5) Campeonato Universal – Primera eliminatoria: Máscara Dorada venció a Flip Gordon, Averno (14:31). Máscara Dorada avanzó a la final.

6) Campeonato de Tríos AEW: Kevin Knight, Místico, Speedball Mike Bailey © vencieron a El Clon, Hechicero, Volador Jr. (19:09) defendiendo el título.

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• Sábado de Arena Coliseo – 04/abril/2026 – Función del 83 Aniversario

Xelhua salió victorioso en un Match Relámpago de Lucha Clásica al superar a Solar, luego de un duelo de gran nivel que mantuvo a la afición al borde de la butaca.

Con autoridad, Thunder Rosa, La Jarochita y Garra Negra se llevaron la victoria en el 83 Aniversario de la Arena Coliseo tras superar a Zeuxis, Sanely y Keyra.

Contra todo pronóstico, La Dinastía brilló en el 83 Aniversario: Calavera Jr. I y Calavera Jr. II derrotaron a Villano III Jr. y el Hijo del Villano III para convertirse en nuevos Campeones de Parejas de la Arena Coliseo.

En el choque AEW vs CMLL, “Speedball” Mike Bailey y Kevin Knight salieron con la victoria al superar a Ángel de Oro y Niebla Roja.

El Clon se consagró como el gran vencedor del 83 Aniversario de la Arena Coliseo al someter a Soberano Jr., capitalizando la ausencia de Místico en el cuadrilátero para inclinar la balanza a su favor

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) KeMalito y Periquito Sacaryas vencieron a Chamuel y Tengu (10:56)

2) Cobarde Jr., Espanto Jr., Guerrero Maya Jr. vencieron a Hijo del Pantera, Pantera, Pantera Jr. (10:02).

3) Match Relámpago: Xelhua venció a Solar I (9:09).

4) Garra Negra, La Jarochita, Thunder Rosa vencieron a Keyra, Sanely, Zeuxis (9:13).

5) Campeonato de Parejas de la Arena Coliseo: Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Hijo del Villano III y Villano III Jr. © (17:53) conquistando el título.

6) Kevin Knight y Speedball Mike Bailey vencieron a Ángel de Oro y Niebla Roja (13:08).

7) El Clon venció a Soberano Jr., Místico (15:51).

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• Domingo Familiar de Arena México – 05/abril/2026

Cuando todo indicaba que Persephone y Olympia se llevaron la victoria, Thunder Rosa cambió el rumbo del combate al sorprender a la Campeona Mundial Femenil del CMLL y asegurar el triunfo junto a La Jarochita.

A pesar de la reacción de Esfinge, Star Jr. y Star Black, el dominio de Euforia, Valiente y Niebla Roja terminó por imponerse, llevándose los rudos la victoria en la semifinal.

El JetSpeed de Plata y Oro se quedó con la victoria cuando Místico selló el resultado con La Mística sobre Último Guerrero, guiando a Kevin Knight y “Speedball” Mike Bailey al triunfo sobre Gran Guerrero y Stuka Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Último Dragóncito venció a Mercurio

2) Diamond, Eléctrico, Fuego vencieron a Disturbio, Inquisidor, Robin

3) Dragón Legendario, Rey Bucanero, Stigma vencieron a El Elemental, Okumura, Shoma Kato

4) La Jarochita y Thunder Rosa vencieron a Olympia y Persephone

5) Euforia, Niebla Roja, Valiente vencieron a Esfinge, Star Black, Star Jr.

6) Kevin Knight, Místico, Speedball Mike Bailey vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero

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• Lunes Clásico de Arena Puebla – 06/abril/2026

Lady Metal superó a Astoreth en un mano a mano de Amazonas en el arranque de las emociones del Lunes Clásico de Arena Puebla.

Magia Blanca superó a Capitán Suicida en un Match Relámpago de velocidad trepidante.

Con una espectacular combinación, Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro y Niebla Roja) se apoderaron del triunfo ante Templario y Esfinge en el turno semifinal.

Místico y Máscara Dorada aprovecharon un tope de Flip Gordon sobre Black Tiger para superar en el centro del encordado a Los Guerreros Laguneros (Último Guerrero y Gran Guerrero).

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Lady Metal venció a Astoreth

2) Meyer y Tiger Boy vencieron a Konjuro y Prayer

3) Minos I y Minos II vencieron a Galaxy y Shockercito

4) Match Relámpago: Capitán Suicida venció a Magia Blanca

5) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Esfinge y Templario

6) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Místico vencieron a Black Tiger, Gran Guerrero, Último Guerrero

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• Martes de Arena México – 07/abril/2026

El exceso de rudeza de Princesa Sugehit sobre La Morenaza de Fuego le salió caro a su equipo. La regiomontana, Candela y Metálica vieron cómo el triunfo se les escapó de las manos tras la descalificación que favoreció a Marcela, India Sioux y Skadi.​​​​​​​​​​​​​​​​

Xelhua brilló con su oficio sobre el ring y sometió a Virus. Capitán Suicida hizo su parte y juntos se impusieron a la dupla ruda que completaba Vegas Depredador.​​​​​​​​​​​​​​​​

Los Dragones, con Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario, desataron la furia de Los Infernales. Averno y Mephisto respondieron con todo, a pesar de la lesión que sufrió Euforia y se llevaron la victoria.

No hubo mejor cierre para el Martes de Arena México. El Sky Team, con Místico, Máscara Dorada y Neón, se midió a Volador Jr., Soberano Jr. y Hechicero en el encuentro súper estelar de la noche y se llevó un triunfo que hizo estallar a la afición.​​​​​​​​​​​​​​​​

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Full Metal y Rostro de Acero vencieron a Acero y Aéreo

2) Espíritu Negro y Rey Cometa vencieron a Disturbio y Robin

3) India Sioux, Marcela, Skadi vencieron a Candela, Metálica, Princesa Sugehit por DQ

4) Capitán Suicida y Xelhua vencieron a Vegas Depredador y Virus

5) Averno, Euforia, Mephisto vencieron a Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr.

6) Máscara Dorada, Místico, Neón vencieron a Hechicero, Soberano Jr., Volador Jr.

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• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 07/abril/2026

Persa y los nuevos Campeones de Parejas de la Arena Coliseo, los Calavera Jr., obtuvieron la derrota por descalificación por despojo de máscara a Draego.

El combate se definió en los últimos intercambios entre las Amazonas, donde Tessa Blanchard y Jarochita lograron inclinar la balanza a su favor sobre Sanely y Zeuxis.

La combinación entre experiencia, técnica y estilo rindió frutos: Atlantis, Templario y Dulce Gardenia desarmaron a sus rivales y se quedaron con la estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Estrella De Jalisco, Shezmu, Temerario vencieron a Avispón Negro Jr., Balder, Último Ángel

2) Átomo y KeMalito vencieron a Chamuel y Tengu

3) Ángel del Bien, Astro Oriental, Lince del Bajio vencieron a Amon-Ra, Continental, Kaiju

4) El Tapatío, Gallo Jr., Ráfaga Jr. vencieron a Arlequín, Makará, Prince Drago

5) Adrenalina, Brillante Jr., Draego vencieron a Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Persa por DQ

6) La Jarochita y Tessa Blanchard vencieron a Sanely y Zeuxis

7) Atlantis, Dulce Gardenia, Templario vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero

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► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 10/abril/2026

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– Viernes de Glamour de Arena Coliseo de Gaudalajara -10/abril/2026

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– Sábado de Arena Coliseo – 11/abril/2026

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– Domingo Familiar de Arena México – 12/abril/2026

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– Lunes Clásico de Arena Puebla – 13/abril/2026

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– Martes de Arena México – 14/abril/2026

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– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 314/abril/2026