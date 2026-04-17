Guerrero Maya Jr. confía en su experiencia para llevarse el Campeonato Universal

Guerrero Maya Jr. levanta la mano como uno de los nombres a seguir en el torneo por el Campeonato Universal del Consejo Mundial de Lucha Libre, una competencia que reúne a varios de los monarcas más importantes de la empresa.

Con el respaldo de su reinado como Campeón Nacional de peso Medio, el gladiador considera que este torneo llega en el momento indicado para reafirmar su lugar dentro del roster.

“Me siento muy contento de participar en este torneo, donde realmente son puros campeones. Es un momento exacto y oportuno para Guerrero Maya, para seguir vigente en la posición y en los medios de comunicación”.

► La experiencia, clave para Guerrero Maya Jr. en el torneo universal

Con el paso de los años, Guerrero Maya Jr. ha construido un estilo basado en la técnica y fuerza, elementos que considera fundamentales para destacar en un torneo de alto nivel.

“El paso del tiempo te da fortalezas: la experiencia, la serenidad arriba del ring, el control. Es importante no sentirte menos que tu rival y dominar tu espacio”.

Para el luchador, no se trata solo de resistencia física, sino de saber manejar los tiempos y encontrar el momento preciso para definir cada combate.

► El valor de ser Campeón Nacional Medio

Portar el Campeonato Nacional Medio representa más que un logro deportivo para Guerrero Maya Jr., quien reconoce el peso cultural de la lucha libre en México.

“Ser Campeón Nacional es muy significativo. En México la lucha libre es identidad, y en otros países nos ven como superhéroes. Para mí, este Campeonato tiene una gran validez”.

Su reinado lo coloca como uno de los referentes actuales de su división, lo que aumenta las expectativas sobre su desempeño en el torneo.

► Rivales variados en un torneo impredecible

El certamen reunirá estilos distintos, combinando juventud y experiencia en cada enfrentamiento. Entre los participantes destacan nombres como Akuma y El Cobarde.

“Hay una gran mezcla: juventud, experiencia, fuerza y habilidades. Es una moneda en el aire. Lo importante será encontrar el momento exacto, la estrategia y la serenidad para vencer”.

Consciente de la exigencia, Guerrero Maya Jr. asegura que aún guarda recursos bajo la manga, confiando en que su combinación de experiencia y estrategia puede marcar la diferencia en busca del Campeonato Universal.