CMLL hace historia en la semana de WrestleMania con Pamls Slam Fest

El Consejo Mundial de Lucha Libre escribió un capítulo importante en sus 92 años de historia al realizar su primer evento individual en territorio estadounidense, con una función celebrada en el Pearl Theater del Palms Casino Resort, en Las Vegas.

Con un público entusiasta durante la semana de WrestleMania, la empresa mexicana apostó por una cartelera sólida que combinó talento consagrado y nuevas figuras, destacando nombres como Místico, Templario y Hechicero.

► Un evento histórico, pero con expectativas por cumplir

Si bien la función cumplió en lo luchístico, el impacto mediático y la magnitud del evento dejan sensaciones encontradas. Para una empresa con la historia del CMLL, este primer paso en Estados Unidos generaba expectativas mayores.

El recinto presentó una buena entrada, pero lejos de lo que se podría esperar en una semana donde la lucha libre domina la agenda en Las Vegas. Aun así, la respuesta del público fue positiva durante gran parte de la velada.

► Místico y Templario lideran el triunfo en el evento estelar

En el combate principal, Místico y Templario se impusieron a Hechicero y Ángel de Oro en una lucha de parejas entre campeones.

El duelo se definió en dos de tres caídas, con Místico aplicando su clásica “La Mística”, mientras Templario destacó con su espectacular estilo aéreo, encendiendo a los aficionados presentes.

►Resultados completos del CMLL Palms Slam Fest

► Blue Panther se roba la noche

Más allá de los resultados, uno de los momentos más destacados fue la actuación de Blue Panther, quien con más de 60 años demostró vigencia, técnica y condición física, llevándose el reconocimiento del público.

Su combate ante Último Guerrero fue considerado por muchos como uno de los mejores de la función, recordando la esencia clásica de la lucha libre mexicana, ero además, destacando la agilidad del Maestro lagunero.

El CMLL cumplió con una función sólida en su debut en Estados Unidos, pero el reto ahora será convertir este primer paso en una verdadera expansión internacional con mayor alcance y repercusión.