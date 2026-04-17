La marca azul de WWE regresa este viernes 17 de abril de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la T-Mobile Arena en Paradise, Nevada.
► El pasado viernes en SmackDown
- Alexa Bliss venció a Bayley (** 1/2)
- Royce Keys venció a Berto (**)
- Jacob Fatu venció a Tama Tonga (** 1/2)
- Trick Williams venció a Matt Cardona (**)
- Danhausen venció a Kit Wilson (**)
- Jade Cargill venció a Iyo Sky (** 1/2)
► Momentos clave
- Alexa Bliss derrotó a Bayley de manera sorpresiva en un combate donde el público apoyaba claramente a Bayley. La victoria llegó cuando Bliss aprovechó un descuido y la sorprendió con una rodada a espaldas para la cuenta de tres.
- Royce Keys tuvo un debut arrollador en WWE al vencer de manera contundente a Berto. Keys selló su primera victoria cuando atrapó a Berto y lo azotó con el Spine Buster.
- Randy Orton y Pat McAfee volvieron a humillar a Cody Rhodes después de que McAfee revelara ser el aliado secreto de Orton. El ataque culminó cuando McAfee y Orton celebraron sobre el derrotado Rhodes tras golpearlo entre los dos.
- Jacob Fatu fue destrozado por Drew McIntyre después de que Fatu derrotara a Tama Tonga. La golpiza terminó cuando McIntyre esposó al sangrante Fatu en un poste para seguir golpeándolo y humillándolo.
- Sami Zayn respondió al rechazo de los aficionados en medio de grandes abucheos, defendiendo su reinado como Campeón de los Estados Unidos. Su discurso fue interrumpido cuando Trick Williams apareció para confrontarlo, acompañado de un rapero.
- Trick Williams derrotó a Matt Cardona en su camino hacia WrestleMania, con Sami Zayn observando desde la mesa de comentaristas. La victoria llegó cuando Williams se zafó de una rodada a espaldas y de inmediato conectó Trick Shot para llevarse la contienda.
- Danhausen tuvo su debut luchístico en WWE ante Kit Wilson en un combate que combinó acción y comedia. Debutó con triunfo cuando maldijo a Wilson, salió pirotecnia del poste, y de inmediato lo terminó con una patada a la cabeza.
- Jade Cargill triunfó sobre Iyo Sky en duelo no titular después de que Rhea Ripley emboscara a Michin en backstage. La victoria se concretó cuando Cargill impactó la bota en el rostro de Sky y la terminó con Jaded.
► Cartelera WWE SmackDown 17 de abril de 2026
- BATALLA CAMPAL en memoria de André el Gigante.
- STREET FIGHT: Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Erick Rowan, Joe Gacy y Dexter Lumis) vs. MFTs (Solo Sikoa, Talla Tonga, Tama Tonga y JC Mateo).
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 17 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: T-Mobile Arena Paradise, Nevada.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|México — Frontera Norte (33 municipios)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Hawaii
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Canadá — Saskatchewan
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (sábado)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (sábado)
|Netflix / DAZN
|Islas Canarias
|01:00 (sábado)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (sábado)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (sábado)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (sábado)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (sábado)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (sábado)
|Sky NZ / Netflix