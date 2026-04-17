La marca azul de WWE regresa este viernes 17 de abril de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la T-Mobile Arena en Paradise, Nevada.

► El pasado viernes en SmackDown

Alexa Bliss venció a Bayley (** 1/2) Royce Keys venció a Berto (**) Jacob Fatu venció a Tama Tonga (** 1/2) Trick Williams venció a Matt Cardona (**) Danhausen venció a Kit Wilson (**) Jade Cargill venció a Iyo Sky (** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 17 de abril de 2026

BATALLA CAMPAL en memoria de André el Gigante.

en memoria de André el Gigante. STREET FIGHT: Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Erick Rowan, Joe Gacy y Dexter Lumis) vs. MFTs (Solo Sikoa, Talla Tonga, Tama Tonga y JC Mateo).

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 17 de abril de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: T-Mobile Arena Paradise, Nevada.