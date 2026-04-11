SmackDown: Sami Zayn responde al rechazo de los aficionados

El Campeón de los Estados Unidos, Sami Zayn llegó al encordado en medio de un gran abucheo. Los fans no le perdonan que haya ganado el título, abortando así la lucha entre Carmelo Hayes y Trick Williams.
► Momentos clave
Zayn dijo que sabe que son tiempos de cambio, que él ha esforzado por cambiarse, y que los fans, obviamente también lo quieren. «Toda mi carrera he sufrido para darles algo más, darles lo que yo soy, les he dado algo real, mi corazón, mi mente, mi alma. Sé que me abuchean, pero sé que hay fans quienes todavía sienten que soy algo para ellos».
Agregó que nunca se va a traicionar a sí mismo, porque ama a los fans, y que no cambiará aunque esté muerto. «Debo ser honesto, ni siquiera sé lo que hice. Pero está bien, porque realmente no me importa, porque mis verdaderos fans, los que me siguen hasta el final me van a respaldar pase lo que pase. Cuando me di cuenta de eso, toda la presión y ansiedad se fue».
En nueve días, llegará a WrestleMania como campeón y saldrá con el título en su poder.
► En eso, llegó Trick Williams, acompañado de un rapero
«Yo creo que la gente está cansada de escuchar a Sami Zayn hablar», dijo Williams. «La verdad es que me odias, piensas que yo no merezco estas oportunidades, porque no pasé 20 años para llegar aquí, como tú, y lo resientes».
Zayn le contestó que la gente no lo quiere, quizá les cae bien y estén un poco enamorados de su look de padrote, pero hasta ahí.
En eso, apareció Matt Cardona para su lucha con Williams.