Danhausen tuvo su debut luchístico en WWE este viernes en SmackDown. Su rival fue Kit Wilson, quien llegó acompañado por The Miz.

► Momentos clave

Danhausen empezó bien con un súplex. Luego vino la comedia, cuando se bajó del ring para posar para una foto junto al Miz. Wilson aprovechó para impactarle un codazo de torpedo. Luego lo subió al encordado para darle otra ronda de codazos en una esquina.

Danhausen se defendió con Jaw Breaker. Wilson le conectó lariat y subió a las cuerdas. Desde ahí, Danhausen lo maldijo., así que salió pirotecnia del poste. Luego le picó los ojos al Miz, quien había subido a la ceja para protestar. De inmediato, terminó a Wilson con patada a la cabeza.

► ¿Y ahora qué?

Danhausen sigue divirtiendo a los fans de WWE. Para muchos es lo mejor que tiene en este momento la empresa. Y si uno se pone a pensar en ello, es preocupante.