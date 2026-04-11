SmackDown: Trick Williams derrotó a Matt Cardona

Trick Williams, en su camino hacia WrestleMania, enfrentó en mano a mano a Matt Cardona, quien hasta hace poco fuera el rey de las indies y ahora es uno más de SmackDown..

► Momentos clave

Sami Zayn se mantuvo junto a la mesa de comentaristas para esta lucha, en la cual Cardona intentó dar lo mejor que sí, pero Williams no era su único rival, pues también estaba el rapero que acompaña a Williams, que es una más de las muchas celebridades que aparecerán en el gran evento anual de WWE.

Williams logró recuperarse, conectándole una serie de golpes en la esquina. Tras un corte comercial, vimos un intercambio de puñetazos que fue ganado por Williams. Cardona se defendió con un back suplex salido de la desesperación.

Williams intentó vuelta de campana. Cardona lo azotó de cara a la lona. Luego le impactó la bota en plena boca, aplicándole luego un Killswitch.

Williams se recuperó, y al salir del ring le dio un empelló a Zayn, quien no le regresó la agresión de inmediato, pero luego subió a la cjea del ring para discutir. El rapero le jaló los pies a Zayn, quien le contestó con una Helluva Kick.

Cardona aprovechó la distracción y casi gana con una rodada a espaldas, pero Williams se zafó y de inmediato conectó Trick Shot para llevarse la contienda.