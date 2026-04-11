SmackDown: Triunfa Jade Cargill sobre Iyo Sky en duelo no titular

La Campeona WWE, Jade Cargill, enfrentó en una lucha no titular a Iyo Sky, esto debido a que Rhea Ripley emboscó a Michin en backstage, así que Cargill buscaba desquitarse.

► Momentos clave

Apenas sonó la campana, Iyo Sky conectó patadas a Cargill y le aplicó un candado. Cargill se quitó la llave, y en un juego de cuerdas le dio un empellón para derribarla.

Sky se defendió con patadas. Luego intentó un tope, pero fue interceptada con Cargill, quien antes de devolverla al enlonado, le dio una tunda.

Sky intentó detener a Cargill con codazos, recibiendo un lariat en reversa para dos segundos. La campeona estuvo dominando por largos minutos, sin que Sky pudiera encontrar una salida.

La japonesa se lanzó en plancha sobre Cargill, quien la atrapó al vuelo. Pero al intentar un azotón frontal, recibió un DDT que le dio un respiro a Sky.

Cargill recibió una Meteora en el esquinero. Sky intentó moonsault, pero Cargill la levantó en press militar. Sky se zafó y aplicó candado adormecedor que puso en aprietos a Cargill, quien con muchos trabajos se la quitó de encima.

Cargill intentó patada sin éxito. Luego un Blue Thunder Bomb para dos segundos. Sky aplicó rana invertida que coronó con lanza zacatecana. Cargill salió del ring, así que Sky se le fue encima con Asai Moonsault.

Abajo del ring, Sky intentó cazadora. Cargill la azotó de cara en las escaleras metálicas. La subió al ring, donde le impactó la bota en el rostro y la terminó con Jaded.

► ¿ Y ahora qué?

Cargill fue por una silla para seguir machacando a la japonesa. Rhea Ripley apareció para evitarlo. Cargill decidió retirarse, dejando la confrontación decisiva para WrestleMania.