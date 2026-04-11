SmackDown: Alexa Bliss derrotó a Bayley de manera sorpresiva

El público estaba claramente del lado de Bayley, cuando esta enfrentó en mano a mano a Alexa Bliss, con dureza y la sacó del ring, dominando los primeros compases de la lucha.

► Momentos clave

Tras la pausa comercial, la acción se volvió más pareja. Alexa Bliss logró asentarse en el ring después del dominio inicial de su rival. Las dos luchadoras intercambiaron golpes y movimientos, con Alexa buscando cambiar el rumbo del combate.

Bliss intentó aplicar su Sister Abigail, pero Bayley lo bloqueó y respondió con su clásico Bayley to Belly. Alexa no se rindió y buscó sorprender a su rival con una enredadera. Bayley contraatacó arrojándola contra el esquinero y luego conectó un codazo que le valió una cuenta de dos.

Bayley fue por más, pero se encontró con que Charlotte Flair asistía a Alexa en la esquina. La excampeona provocó a Charlotte, distrayéndose momentáneamente. Lyra Valkyria intentó evitar que Charlotte atacara a su compañera, pero la breve distracción fue suficiente.

Alexa Bliss aprovechó el descuido de Bayley y la sorprendió con una rodada a espaldas. El réferi contó la cuenta de tres y Alexa se llevó la victoria, dejando a Bayley y al público con la sensación de que el triunfo se les escapó en los momentos finales.