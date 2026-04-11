Patt McAfee apareció en SmackDown después de revelarse como el aliado secreto de Randy Orton. El abucheo fue generalizado, como pocas veces se ve, aunque más de rechazo que de otra cosa.

► Momentos clave

Los fans corearon el nombre de CM Punk, dado el promo que hizo el lunes contra McAfee, pero éste le llamó fraude: Mucha plática y nada de acción.

«Yo soy un hombre de acción, un hombre de cambio». Dijo que Cody Rhodes sólo está en luchas estelares gracias a Randy Orton, y que gracias a Orton WrestleMania será un éxito.

McAfee anunció, además, que todas las entradas de WrestleMania para el sábado tendrán un 25% de descuento. «Y ustedes pueden agradecerme por eso». Obviamente hay mejor venta para el domingo, que es cuando luchan CM Punk y Roman Reigns.

La perorata de McAfee fue interrumpida por Cody Rhodes.

Rhodes le dijo que no cree que McAfee pertenezca a este lugar. Le ofreció un cinturón de juguete y vivir su Superstar Experience imitando la entrada de cualquier luchador.

Rhodes criticó que Pat McAfee hablara la semana pasada de traer de vuelta la Attitude Era: «¡Eso fue hace 30 años! ¡Randy Orton iba en la secundaria cuando estaba en la Attitude Era!».

También criticó su ciega idea de la lucha como negocio: «¡Estos fans no son compradores para mí, son familia!»

Añadió que algo cierto es que en WrestleMania todos quieren ver a Randy Orton, pero nadie quiere ver a Pat McAfee: «¡Vete a casa!».

McAfee contestó que Rhodes nació dentro del negocio, pero que es el tipo más falso de la tierra, alguien que viste con trajes de 10 mil dólares porque eso dijo Ric Flair que era lo correcto: «Eres un campeón de cosplay».

McAfee apostó algo: Si Randy Orton no gana en WrestleMania, no volverán a ver a McAfee en la lucha nunca más.

La situación fue subiendo de tono. Rhodes quería irse, pero McAfee le siguió picando la cresta y estaba a punto de golpearlo. En el TitanTron apareció Randy Orton, quien acababa de darle una paliza a Jelly Roll.

Orton atacó a traición a Cody. Jelly Roll quiso ayudarlo, pero no logró mucho, aunque le compró tiempo a Cody, quien se defendió un poco antes de ser superado por los golpes de Orton y McAfee

Finalmente, McAfee y Orton celebraron sobre el derrotado Rhodes.