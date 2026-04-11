SmackDown: Jacob Fatu es destrozado por Drew McIntyre

Jacob Fatu tuvo como rival este viernes a uno de los que fuera viejo aliado, Tama Tonga miembro de los MFTs, esto en camino a su duelo con Drew McIntyre en la primera noche de WrestleMania 42.

► Momentos clave

Fatu atacó a Tonga al estilo samoano, con una serie de golpes y patadas bien conectados. Luego se impulsó en las cuerdas para su moonsault. Tonga salió del ring, así que Fatu lo siguió con un tope suicida, para luego azotar al inerte rival en la barrera de protección.

Tama Tonga se recuperó, dándole la vuelta en un látigo irlandés para azotarlo en las escaleras metálicas. De regreso al encordado, conectó Cut Throat, aunque el toque de espaldas que intentó sólo llegó a dos segundos. Luego le aplicó un candado que mantuvo por un rato.

Fatu le dio la vuelta a la lucha, conectó lariat y un sentón, llevándose a Tonga a la esquina para conectarle diez cabezazos y un caderazo. Al segundo caderazo, Tonga se puso de pie y le impactó patadas voladoras y luego un Pedigree para dos segundos.

En juego de cuerdas, Fatu intentó Samoan Drop, pero recibió DDT invertido. Fatu interceptó una embestida con superkick, luego aplicó Samoan Drop y terminó con moonsault.

► ¿Y ahora qué?

Después de la lucha, apareció Drew McIntyre para atacar a Fatu, y aunque éste quiso defenderse, una Claymore lo noqueó.

No contento con la golpiza, McIntyre esposó al sangrante Fatu en un poste para seguir golpeándolo y humillámdolo.