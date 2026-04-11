SmackDown: Royce Keys debuta con contundente victoria ante Berto

Royce Keys tuvo su esperado debut en la programación semanal de WWE. Su rival, o quizá sea mejor decir víctima, fue el regiomontano Berto.

► Momentos clave

Aunque la lucha comenzó con toma de réferi, al poco tiempo Beto recibió un powerslam y una andanada de machetazos. Berto escapó del ring, a donde lo siguió Keys. Allí lo distrajo Ángel, con lo que Berto pudo azotarlo en el poste.

De regreso al encordado, Berto conectó patadas de misil, pero no cuando se lanzó en plancha en reversa, recibió un Fallaway Slam. Posteriormente, un Alabama Slam y una embestida en la esquina.

Keys tuvo tiempo apara evitar un intento de intervención por parte de Ángel antes de atrapar a Berto y azotarlo con el Spine Buster, la movida que fue la definitiva de este encuentro.

► ¿Y ahora qué?

Buen inicio para Royce Keys. Esperemos que siga siendo manejado como el monstruo imparable de SmackDown, un puesto que ha estado vacante por mucho tiempo.