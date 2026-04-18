¿WrestleMania 42 ilusiona menos que otros WrestleMania?

WrestleMania 42 ya está aquí. Dos noches desde Las Vegas, campeonatos mundiales en juego, los nombres más importantes de WWE sobre el cartel del 18 y 19 de abril de 2026, celebridades de alcance global, las sorpresas que habrá preparadas… Sin embargo, también parece existir una sensación difícil de ignorar: WrestleMania genera menos expectativa que otras ediciones recientes. No significa que el evento vaya a ser malo. Pero sí existe la percepción de que esta vez «La Vitrina de los Inmortales» llega con menos ruido, menos urgencia y menos conversación que otros años. También es posible que me equivoque.

► WrestleMania 39 y 40 dejaron el listón muy alto

Parte de la sensación nace de lo ocurrido en los últimos años. WrestleMania 39 tuvo una atmósfera especial con Roman Reigns vs. Cody Rhodes como combate central, el fenómeno de The Bloodline en pleno auge, el ascenso definitivo de Rhea Ripley, la rivalidad de padre e hijo con Rey contra Domink Mysterio… Después llegó WrestleMania 40, una edición marcada por el final de la historia de «La Pesadilla Americana», la enorme presencia de The Rock, «El Jefe Tribal» como eje absoluto del evento y una conversación constante durante meses, la presencia de Logan Paul como campeón. Cuando dos ediciones consecutivas dejan tanta huella, la siguiente siempre parte con presión añadida.

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► WrestleMania 41 también vendió sensación de evento gigante

Aunque con opiniones divididas en algunas decisiones creativas, WrestleMania 41 volvió a sentirse como una cita mayúscula. El regreso a Las Vegas, la atmósfera de gran espectáculo, la promoción masiva y el impulso comercial hicieron que WWE transmitiera sensación de evento imprescindible incluso meses antes. En cuanto a pura lucha libre: la tremenda enemistad en CM Punk vs. Roman Reigns vs. Seth Rollins con Paul Heyman involucrado, John Cena rudo contra Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutible WWE… Eso también influye en la percepción actual: WrestleMania 42 comparte sede y llega apenas un año después, lo que resta novedad.

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► Falta una rivalidad que domine todo

El cartel de este año tiene nombres fuertes: Cody Rhodes vs. Randy Orton, CM Punk vs. Roman Reigns, Seth Rollins vs. Gunther, Becky Lynch vs. AJ Lee o Stephanie Vaquer vs. Liv Morgan. El problema no parece ser la calidad sino la falta de una historia que monopolice la conversación; o, mucho mejor, historias. En otras ediciones había un duelo que se sentía gigantesco por encima del resto. En WrestleMania 42 hay varias luchas atractivas, pero ninguna que claramente arrastre todo el evento por sí sola, que presente una narrativa «más grande que la vida» que te impida apartar la vista de la pantalla como, por ejemplo, The Bloodline Saga.

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► Más cantidad, menos sensación de momento histórico

WWE ha construido dos noches sólidas y completas, con variedad para distintos públicos: nostalgia, celebridades, campeonatos femeniles, luchas violentas y combates técnicos. Pero un cartel amplio no siempre equivale a un cartel legendario. Tengo la sensación de que WrestleMania 42 luce entretenido, pero no necesariamente histórico. Por ejemplo, ¿y si solo fuera una noche con estos combates?:

Campeonato Mundial Peso Completo : CM Punk (c) vs. Roman Reigns

: CM Punk (c) vs. Roman Reigns Campeonato WWE : Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton

: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton Campeonato Mundial Femenil : Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan

: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan Campeonato Femenil WWE : Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley

: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley Brock Lesnar vs. Oba Femi

Campeonato Intercontinental : Penta vs. Seth Rollins vs. Gunther vs. Dominik Mysterio vs. Finn Bálor

: Penta vs. Seth Rollins vs. Gunther vs. Dominik Mysterio vs. Finn Bálor Campeonato Intercontinental Femenil : AJ Lee vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair vs. Alexa Bliss vs. Bayley

: AJ Lee vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair vs. Alexa Bliss vs. Bayley Campeonato de Estados Unidos: Sami Zayn vs. Trick Williams vs. Drew McIntyre vs. Jacob Fatu vs. Je’Von Evans vs. JD McDonagh

Entre otros, porque tengamos en cuenta que si fuera solo una noche habría que encontrar la manera de introducir todo el talento de las dos y eso cambiaría las luchas. Rollins, Gunther, Dominik Mysterio y Finn Bálor quizá podrían ir contra Penta por el Campeonato Intercontinental. Charlotte Flair o Alexa Bliss podrían añadirse a AJ Lee vs. Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental Femenil.

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► El público sigue cambiando

La era actual vive rodeada de rumores constantes, spoilers, redes sociales y saturación semanal de contenido. Sorprender al fan moderno es mucho más difícil. Además, cuando WWE ofrece grandes eventos durante todo el año, WrestleMania pierde parte de aquella sensación antigua de cita única e irrepetible. Hoy el público exige más para sentir verdadero hype. Ahí no solo entran las Superestrellas WWE y sus historias y rivalidades sino también la cada vez mayor presencia de «no luchadores»: Logan Paul, IShowSpeed, Pat McAfee… Parece que muchos fans de WWE ya no buscan tanto buena lucha libre sino momentos virales (y que la WWE lo prefiere), por lo que WrestleMania 42 puede que sea mejor después que antes.

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► La respuesta real llegará en el ring

Muchas WrestleMania que parecían discretas sobre el papel terminaron siendo recordadas. Y otras que lucían históricas decepcionaron al sonar la campana. WrestleMania 42 puede llegar con menos ruido que otras ediciones. Pero todavía tiene dos noches para cambiar completamente esa narrativa. Porque a veces la expectación previo engaña. Y WrestleMania siempre ha sabido responder cuando más dudas existen. Aquí continuamos con lo planteado antes y lo que parece una tendencia en WWE, pero una que podría funcionar: independientemente de la calidad de luchas e historias, ¿qué gran momento protagonizarán Punk, Rhodes, Paul, Speed, Vaquer, Morgan, Ripley, Lesnar….?