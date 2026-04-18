Rating AEW Dynamite 15 de abril 2026

El episodio de AEW Dynamite de la semana pasada contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaco a Darby Allin ganando el Campeonato Mundial AEW.

Las luchas presentadas fueron:

Tommaso Ciampa venció a Dezmond Xavier (**** 1/2) CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante Claudio Castagnoli (****) Will Ospreay venció a Hechicero (*****) CAMPEONATO FEMENIL TBS: Willow Nightingale (c) retuvo ante Kamille (****) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Alli venció a MJF (***)

► Los números de AEW Dynamite 15 de abril 2026

El show de AEW Dynamite tuvo un promedio de 710 mil televidentes en TBS. Eso esta por encima con respecto a los 654 mil espectadores de la semana pasada. El programa de esta semana destacó por ser el especial de Dynamite Spring BreakThru 2026.

Obtuvo un rating de 0,12 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años, por debajo del rating de 0,14 del programa de la semana pasada.

Actualmente se desconocen las cifras de audiencia en streaming de la emisión simultánea en HBO MAX.

El año pasado, por estas fechas, el 16 de abril de 2025, Dynamite atrajo a 624.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,17 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 17 de abril de 2024 atrajo a 762.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,26.