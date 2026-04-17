WWE tiene un problema que WrestleMania 42 no oculta

Cada año, WrestleMania es el mayor evento que existe en la lucha libre profesional. Dos noches repletas de Superestrellas WWE, cobertura mundial y millones de aficionados pendientes desde Las Vegas y el resto del planeta garantizan que WrestleMania 42 volverá a ser un evento gigantesco. Sin embargo, en 2026 ha surgido una conversación incómoda para la WWE: incluso cuando WrestleMania sigue siendo enorme, cada vez cuesta más que parezca suficiente.
Predicciones WrestleMania 42 con cuotas: análisis y favoritos
► El éxito ya no basta
Para cualquier otra empresa de wrestling, llenar estadios, vender miles de boletos y dominar la conversación global sería un éxito rotundo, un triunfo incuestionable. Pero WWE ya no se compara con otros. Se compara consigo misma. Contra el WrestleMania anterior, el siguiente informe financiero, la necesidad constante de crecer. Ese es el verdadero reto y tras cifras históricas en años recientes, WrestleMania 42 llega con otra presión: crecer otra vez.
► Precios altos, fans más selectivos
Parte del debate previo las noches de sábado y domingo 18 y 19 de abril giró alrededor del costo de asistir a WrestleMania. Muchos aficionados criticaron precios elevados en entradas, hospedaje y experiencia completa del fin de semana. CM Punk llevó el tema a Monday Night Raw y Netflix. Cuando un evento depende mucho del público viajero, cada decisión económica pesa más. Entradas, hotel, vuelos, transporte, actividades paralelas… Para un fan local puede ser asumible. Para el público viajero, no siempre. Y WrestleMania depende precisamente de ese fan dispuesto a convertir el show en vacaciones de varios días.
► Cuando repetir fórmula no garantiza el mismo resultado
Las Vegas, ciudad que albergó WrestleMania 41 y albergará WrestleMania 42, ofrece imagen, turismo y grandes recintos. Pero ningún mercado responde igual dos años seguidos. Parte de la magia de WrestleMania siempre fue sentirse irrepetible. Cuando el consumidor percibe que siempre habrá otra edición, otra oferta o una rebaja de última hora, la urgencia disminuye. La elección de Las Vegas parecía lógica, sin embargo, se ha venido demostrando que no todos los fans quieren regresar a la misma ciudad en tan poco tiempo.
► WWE sigue ganando… pero cambia la percepción
Nada de esto cambia una verdad central: WrestleMania 42 seguirá siendo un espectáculo enorme. El evento mantiene poder de marca, estrellas importantes y atención mundial. Pero también refleja una nueva realidad empresarial: cuando el listón está demasiado alto, incluso ganar parece poco. Nada de esto significa fracaso. WrestleMania 42 seguirá siendo un éxito para casi cualquier estándar imaginable. El problema es otro: la percepción. Cuando una empresa acostumbra al público a cifras récord, cualquier resultado simplemente “muy bueno” empieza a parecer menor.
►La verdadera lucha de WWE
Cody Rhodes, CM Punk, Roman Reigns o Randy Orton protagonizan el cartel de WrestleMania 42. Pero el combate más difícil para WWE no ocurre en el ring: la lucha es mantener el crecimiento infinito en una industria donde eso rara vez existe. Y «La Vitrina de los Inmortales» de este año lo está dejando claro. Más que llenar un estadio, el desafío actual de WWE parece ser administrar expectativas. Porque crecer siempre suena bien. Hasta que cada año exige superar algo casi imposible.