NJPW: Resultados «Death Vegas Invitational»

New Japan Pro Wrestling tuvo presencia en Las Vegas con «Death Vegas Invitational«, función coproducida por El Desperado y que contó con invitados especiales.

► «Death Vegas Invitational»

Elegido por Hikaru Sato, Fuminori Abe llegó al ring para enfrentar a Zack Sabre Jr., maestro de la técnica y la sumisión. Resultó un choque intenso, del que el luchador inglés salió mejor librado.

ISHIN de Dragon Gate fue el ganador de una triple amenaza donde también se vieron involucrados

KUSHIDA y YAMATO fueron los ganadores de una triple amenaza de parejas donde superaron a Mansoor y Mason Madden y a Jordan Oliver y Alec Price.

Maika fue la compañera perfecta para El Phantasmo y juntos se alzaron con la victoria en una batalla de parejas mixtas ante Starlight Kid y Dragon Kid.

En el turno semifinal se efectuó una lucha de ruleta en modalidad hardcore. Gedo y Daisuke Sasaki tomaron el control con un brutal ataque con un tenedor, pero Janela contraatacó con una ofensiva al estilo Sabu, preparando a Gringo Loco para ejecutar un enorme tope con giro. Janela fue lanzado contra una puerta cuando Gedo volvió a usar el tenedor, pero Loco obligó a Gedo a probar el cuchillo antes de enviar a Sasaki a través de una segunda puerta con un Spanish Fly, que solo le dio dos puntos.

La estelar fue un deathmatch en triple amenaza donde los ultraviolentos Matt Tremont y Nick Gage doblegaron a El Phantasmo y Jun Kasai y a Rina Yamashita y Masashi Takeda. Al fragor de la batalla, Despy terminó con la máscara rota. El final no pudo ser más recio, Tremont aplicó un chokeslam a Desperado a través de un panel de vidrio, y Gage continuaó con un par de piledrivers seguidos de una powerbomb sobre un panel de vidrio para la cuenta de tres.

Los resultados completos son:

NJPW «DEATH VEGAS INVITACIONAL», 16.04.2026

The Horseshoe Las Vegas, Las Vegas, Nevada, EUA

1. The World’s Best Technical Wrestler vs. The First-Class Third-Rate (Hand-picked by Hikaru Sato): Zack Sabre Jr. venció a Fuminori Abe (16:48) con un Zack Driver.

2. Cute? Sexy? Hardcore. 3 Way Match: ISHIN venció a Jimmy Lloyd y EFFY (8:22) co un Frog Splash sobre Lloyd.

3. Runway Rush y Crash: A Drop-Dead Gorgeous 3 Way Tag Match: KUSHIDA y YAMATO vencieron a Mansoor y Mason Madden y a Jordan Oliver y Alec Price (10:08) con un Back to the Future de KUSHIDA sobre Mansoor.

4. «Deadly» Air-Time y Cutie Crime: High-Stakes Heartbreak Jackpot Match: El Phantasmo y Maika vencieron a Dragon Kid y Starlight Kid (12:29) cuando Phantasmo colocó espaldas planas a Kid.

5. The Rigged Roulette: House Rules Hardcore Match: Joey Janella y Gringo Loco vencieron a Gedo y Daisuke Sasaki (18:44) con un Diving Footstomp de Janella sobre Gedo.

6. Invitation Only: LOVE y PIECES 3 Way Death Match – At Journey’s End: Nick Gage y Matt Tremont vencieron a El Desperado y Jun Kasai y a Masashi Takeda y Rina Yamashita (14:26) con una Powerbomb de Gage sobre Desperado.