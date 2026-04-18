Dennis Rodman, inducido al Salón de la Fama WWE

La legendaria y revolucionaria figura del baloncesto y la escena mainstream de los Estados Unidos, Dennis Rodman, fue inducido al Salón de la Fama WWE Clase 2026.

► Momentos clave

Los encargados de inducirlo fueron dos de sus compañeros de la NWO, Kevin Nash y Sean Waltman, más conocido como X-Pac: «Dennis Rodman vive con sus propias reglas, pero sigue un gran código: una vez eres nWo, siempre eres NWO».

Dennis Rodman entró al ritmo de la canción de «Hollywood» Hulk Hogan. Aunque el cinco veces Campeón de la NBA, 2 veces All Star y leyenda de la NBA, estaba muy nervioso, hizo un corto, pero interesante discurso, en donde mostró respeto por la lucha libre, WCW, NWO y WWE.

Rodman agradeció a gente como Jimmy Hart, Eric Bischoff, Nick Hogan, Hulk Hogan y la Hulkmania y a WWE por ayudar a la comunidad y devolverle a la sociedad. Su discurso fue bastante criticado en redes, pues no se le entendió mucho y parecía ebrio, pero se le vio dando un discurso emotivo y respetuoso.