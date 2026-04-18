Demolition (Ax y Smash), inducidos al Salón de la Fama WWE

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Demolition Ax y Smash SÚPER LUCHAS

Tras la inducción al ala de Legado de Bad News Brown, sin discurso, solamente mostrando a su familia, llegó el turno de Ax (Bill Eadie) y Smash (Barry Darsow), conocidos como los recordados Demolition, de ser parte del Salón de la Fama WWE Clase 2026.

Barry Darsow Smash WWE Hall of Fame
Barry Darsow Smash WWE Hall of Fame

► Momentos clave

Haku fue quien indujo al talentoso grupo al Salón de la Fama WWE y rápidamente se recordaron a personajes importantes en su carrera, principalmente, su mánager, Mr. Fuji.

También se hizo referencia a André el Gigante y Bobby Heenan. Ya en sus discursos, Barry y Bill agradecieron a su familia y a Vince McMahon Sr. y Vince McMahon Jr. por llevarlos a WWE.

Finalmente, Bill agradeció a Jesucristo y recibieron el aplauso de todos los presentes en la ceremonia.

Bill Eadie Ax WWE Hall of Fame
Bill Eadie Ax WWE Hall of Fame

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Administrador - Ingeniero de Sistemas

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