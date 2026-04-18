Demolition (Ax y Smash), inducidos al Salón de la Fama WWE

Tras la inducción al ala de Legado de Bad News Brown, sin discurso, solamente mostrando a su familia, llegó el turno de Ax (Bill Eadie) y Smash (Barry Darsow), conocidos como los recordados Demolition, de ser parte del Salón de la Fama WWE Clase 2026.

► Momentos clave

Haku fue quien indujo al talentoso grupo al Salón de la Fama WWE y rápidamente se recordaron a personajes importantes en su carrera, principalmente, su mánager, Mr. Fuji.

También se hizo referencia a André el Gigante y Bobby Heenan. Ya en sus discursos, Barry y Bill agradecieron a su familia y a Vince McMahon Sr. y Vince McMahon Jr. por llevarlos a WWE.

Finalmente, Bill agradeció a Jesucristo y recibieron el aplauso de todos los presentes en la ceremonia.