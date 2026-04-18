Stephanie McMahon, inducida al Salón de la Fama WWE

La ceremonia del Salón de la Fama WWE Clase 2026 comenzó con un emotivo video repasando la vida y carrera de Stephanie McMahon, desde su llegada muy joven a WWE hasta sus importantes logros en la empresa.

► Momentos clave

Luego, Aurora Rose Levesque McMahon, Murphy Claire Levesque McMahon y Vaughn Evelyn Levesque McMahon, las tres hijas de Stephanie y Triple H, junto con su mamá, Linda McMahon, la indujeron al Salón de la Fama WWE.

Aurora fue la primera en hablar y repasó rápidamente la carrera de su mamá, destacando que empezó joven como modelo para la revista de WWE y luego, rápidamente, escaló hasta encargada de marketing.

Murphy Claire luego habló acerca de Connor’s Cure y cómo Stephanie ha logrado una orden ejecutiva este año para que se utilice la inteligencia artificial (IA) para mejorar el tratamiento e investigación del cáncer infantil.

Todas dijeron que su madre es su héroe, su inspiración y que no estarían en donde están sin ella.

Una Linda McMahon luciendo rejuvenecida tras algún procedimiento médico, empezó hablando acerca de cómo su hermano, Shane, a quien ni nombró, le daba unas palizas a Stephanie jugando a la lucha libre de pequeños, y cómo eso la llevó a lograr el éxito en WWE.

Stephanie empezó diciendo que «la única persona que falta es su abuela». Y reveló que aunque los médicos le dijeron que no podía tener hijos, gracias a Dios y a la medicina moderna, pudieron tener tres hermosas hijas junto con Paul Levesque, Triple H.

«Si no fuera por Linda McMahon, mi mamá... Y mi padre, Vince McMahon, nadie estaría aquí», dijo Stephanie McMahon, causando que los fans corearan «¡Gracias Vince!»

Y luego, Steph agradeció a su hermano Shane, su esposa Marissa y sus sobrinos: «No importa qué haya pasado o qué pase en esta vida, siempre los amaré».

Lamentablemente, los grandes ausentes en la inducción de Stephanie McMahon al Salón de la Fama WWE: su padre, Vince McMahon, el gran fundador y visionario de lo que es hoy en día WWE. Y su hermano, Shane McMahon, confirmando así la ruptura de la familia McMahon.