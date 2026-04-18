Cody Rhodes y CM Punk comparten un emotivo abrazo antes de WrestleMania

Cody Rhodes llegó al ring para hablar de su combate en WrestleMania contra Randy Orton. Decidió no hablar de los últimos tres WrestleMania ni de las teorías de conspiración de las que fue objeto. En cambio, se centró en lo que Orton dijo al inicio del programa y en cómo se ha transformado tras aliarse con Pat McAfee.

► Momentos clave

Sin embargo, quien apareció fue CM Punk. Punk detuvo a Cody, pidiéndole que no hablara de personas que no merecen ser mencionadas y que mejor disfrutaran de la velada del Salón de la Fama WWE. Lo que siguió fue una charla amistosa entre dos campeones que reconstruyeron su camino al regresar a WWE y que ahora son amigos.

Punk le dijo a Cody que no se preocupara de nadie más que de Randy Orton, y que recordara a todos los maestros que han tenido a lo largo de sus carreras. «Ganes o pierdas en WrestleMania, seguiremos aquí el lunes», afirmó Punk, antes de confesar: «Estoy orgulloso de ti, Cody».

Cody también tuvo palabras para Punk. Le advirtió que este domingo se enfrentará al tipo que es sinónimo de estelarizar WrestleMania: «El OTC». Sin embargo, resaltó que Punk no fue «hecho en WWE» y se ausentó por diez años, pero reconoció cuánto ama la industria y cuánto lo aman los fanáticos.

En un momento cargado de emoción, Cody Rhodes le agradeció a CM Punk por todo lo que le ha enseñado y por compartir este momento con él. «Mi padre estaría muy orgulloso de ti», le dijo Cody. Ambos se dieron un fuerte abrazo en el centro del ring.

Punk culminó la emotiva charla diciendo que están ahí para celebrar con la gente, dejando claro que, más allá de las rivalidades, el respeto y la hermandad en la lucha libre siguen vivos de cara al magno evento.