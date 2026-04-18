SmackDown: Royce Keys ganó la Batalla Campal de André el Gigante

Esta noche se llevó a cabo en SmackDown otra edición más de la Batalla Campal en Honor a André the Giant.

► Momentos clave

Y tuvo muy buenos participantes, como Aleister Black, Shinsuke Nakamura, Talla Tonga, y los mexicanos: Rey Fénix, Ángel Garza, Berto, así como La Parka y Psycho Clown desde AAA.

Sin embargo, los mexicanos fueron eliminados de forma relativamente rápida y fácil.

Otis atacó a Black, a Cardona y a Berto con tremendos lazos al cuello y un powerslam.

Johnny Gargano y Berto recibieron la furia de Otis, siendo aplastados y luego Berto eliminado por Otis.

Otis atacó a Gargano con La Oruga y lo eliminó. Matt Cardona le dio en la cabeza una patada, pero Otis le dio tremendo powerbomb.

Royce Keys, el debutante de WWE, estaba tirado en la esquina, así como Talla Tonga. Otis y Black completaron los últimos cuatro participantes.

Otis con tremendas volteretas en la lona, evitó a Black, pero Black le dio su patadota giratoria a la cabeza y lo lastimó.

Royce Keys recibió un rodillazo de Black, pero con tremendo lariat eliminó al oscuro luchador.

Otis, Talla Tonga y Royce Keys, los últimos tres... Otis atacó con tacleada de hombro y aplastón en el esquinero a sus rivales.

Powerslam de Otis para Royce Keys, pero este recibió una patadota en la cara de Tonga, quien lo eliminó por encima de la tercera soga.

El final llegó cuando Talla Tonga se preparaba para su chokeslam, pero Royce Keys se liberó en el aire y lo rompió en dos con un rompe espinas dorsal. Royce Keys sacó del ring a Talla Tonga con un lariat y ganó su primer gran trofeo en WWE: la Batalla Campal en Memoria de André el Gigante.

► ¿Y ahora qué?

Wrestle Votes reportaba esta victoria horas antes del show. Se reporta que Triple H y varios en WWE creen que esto hará un impacto y le favorecerá para que los fans se familiaricen más con él y lo apoyen más.