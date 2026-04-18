SmackDown: Nia Jax y Lash Legend atacan a Charlotte Flair, ALexa Bliss, Bayley y Lyra Valkyria

En la quinta lucha de WWE SmackDown, Charlotte Flair y Alexa Bliss se enfrentaron a Bayley y Lyra Valkyria, de cara a su lucha mañana en WrestleMania 42, en donde buscarán destronar a Nia Jax y Lash Legend del Campeonato Mundial Femenil de Parejas, en un combate en donde estará Brie Bella haciendo equipo con Paige, quien regresa a WWE tras cuatro años, como luchadora, para reemplazar a la lesionada Nikki Bella.

► Momentos clave

La lucha transcurría con normalidad, Flair atacando con todo a Lyra en el esquinero y luego, Lyra dándole unos golpes con el antebrazo en la cara.

Más adelante, Lyra atacó con patada giratoria a Blair y Bayley la arrojó contra las escaleras metálicas.

Nia Jax llegó de la nada y atacó con un splash a Lyra y luego, Lash atacó a Bliss y le dio una patadota frontal a la cara a Flair.

Nia y Lash luego atacaron con splashes a Byley y Lyra le dio un golpe con el antebrazo a Lash, pero Nia la mandó contra la lona y le cayó encima con una guillotina, acabando la lucha sin resultado.

Tras la lucha, Lash atacó a Lyra con un abrazo de oso y Nia logró hacerle una guillotina desde lo alto del esquinero.