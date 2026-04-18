SmackDown: Trick Williams atacó a Sami Zayn antes de WrestleMania 42

A tan solo un día de WrestleMania 42, Sami Zayn, actual Campeón de los Estados Unidos WWE, fue atacado brutalmente por su retador, Trick Williams, quien se burló de Zayn.

► Momentos clave

Williams dijo que Sami había cruzado la línea al darle una Hellivba Kick a Lil Yachty, aunque Trick terminó ganando la lucha, no estaba contento por la patadota a su amigo.

Sonó la música de Sami Zayn y era alguien disfrazado como la galleta de gingerbread, o pan de jengibre.

El Sami real apareció para bajarle los humos a Trick, quien dijo que este domingo, en su primer WrestleMania, su momento iba a llegar e iba a ganar el título.

Sami dijo que está genial que se tome su primer WrestleMania de forma seria, pero que no tiene chances de vencerlo.

Finalmente, Sami se enojó porque Trick le dijo que su aliento olía horrible y que se parecía al pan de jengibre, y Sami lo atacó con una Helluva Kick.

Zayn atacó con una Helluva Kick también al pan de jengibre, y esto lo aprovechó Trick Williams para atacarlo a traición con su Trick Shot y levantar el título, para luego arrojarlo sobre el cuerpo de Sami, tan solo a 2 días de su combate.