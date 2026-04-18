SmackDown: Tiffany Stratton venció a Jordynne Grace y retará a Giuilia

Esta noche, en la tercera lucha de WWE SmackDown, se llevó a cabo un combate entre Tiffany Stratton y Jordynne Grace, en donde la ganadora se convertía automáticamente en la retadora al Campeonato Femenil de los Estados Unidos WWE de Giulia.

► Momentos clave

Stratton le dio la mano a Grace y esta aceptó. Luego, rápidamente, hubo un buen intercambio de rodadas a espaldas.

Stratton luego hizo varias volteretas para evitar un derechazo de Gracy, y la castigó con tremendo stunner, pero la cuenta llegó solo a dos.

Grace le dio tremendo codazo a Stratton, luego la cargó y la dejó caer duro contra las sogas, castigando su cuello, que luego castigó más con tremendo lariat. La cuenta llegó solo a dos segundos.

Durante comerciales a doble pantalla, se compartieron el dominio. Stratton luego recibió tremendo moonsault de Grace, quien le dio varios derechazos en el esquinero.

Stratton le dio tremendas patadas voladoras al pecho, y logró una cuenta en dos segundos.

Grace luego atacó con tremendo powerbomb lleno de fuerza a Stratton, pero la ex Campeona WWE pudo salvarse de la derrota.

Stratton luego reaccionó, atacó con stunner a Grace y, tras azotón de espaldas contra la lona y amenazar a Grace, con tremendo moonsault se llevó la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Tiffany Stratton es la nueva retadora al Campeonato Femenil de los Estados Unidos WWE, aunque no se sabe cuándo será el combate.