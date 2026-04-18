Damian Priest y R-Truth retienen el Campeonato de Parejas WWE ante Kofi Kingston y Grayson Waller

En una defensa titular que tuvo un toque de nostalgia y mucha coordinación, Damian Priest y R-Truth lograron retener el Campeonato de Parejas WWE ante Kofi Kingston y Grayson Waller.

► Momentos clave

Los campeones iniciaron dominando el combate, mostrando su buena química como pareja. Sin embargo, los retadores lograron sacar a R-Truth del ring y Kofi frenó a Priest con una patada, cambiando el rumbo y permitiendo que Kofi Kingston y Grayson Waller tomaran el control de la lucha.

Priest logró tomar el relevo para auxiliar a su compañero, aunque eventualmente fue derribado por Kofi. En un momento que sorprendió a todos, R-Truth apareció en la esquina rival de la nada para pedirle el relevo a Kofi Kingston. Una vez dentro del ring, Truth desplegó toda su ofensiva inspirada en John Cena, mientras Priest derribaba a Waller en la esquina opuesta.

Ambos campeones estuvieron en la misma página para ejecutar un Five Knuckle Shuffle al unísono, rindiendo homenaje al ícono de WWE. Luego, la coordinación fue perfecta: Damian Priest y R-Truth se combinaron para derrotar a Grayson Waller. Priest cubrió a Waller mientras Truth neutralizaba a Kofi, y el réferi contó la cuenta de tres que selló la retención de los títulos.

► ¿Y ahora qué?

Una defensa sólida para los campeones, que demuestran que su alianza, por más inusual que parezca, está funcionando a la perfección.