Solo Sikoa le roba la victoria a Tama Tonga y los MFT vencen a los Wyatt Sicks

La esperada lucha callejera entre los MFTs (Solo Sikoa, Tama Tonga, Talla Tonga y JC Mateo) y The Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Erick Rowan, Joe Gacy, Dexter Lumis y Nikki Cross) fue una auténtica guerra. El caos llegó desde el primer segundo: el ring se limpió rápidamente y afuera, Talla Tonga se armó con una escalera metálica para derribar a sus rivales.

► Momentos clave

Tras la pausa comercial, la acción regresó al ring. Joe Gacy y Dexter Lumis se combinaron para doblegar a Tama Tonga, quien fue salvado por JC Mateo. Talla Tonga volvió y, con su poderío, logró aplicar su Samoan Drop a sus rivales, excepto a Erick Rowan, quien lo sacó del ring. Rowan sacó varios objetos y logró emplearlos en contra de sus oponentes, permitiendo que los Wyatt Sicks retomaran el control.

Uncle Howdy se armó con una silla y Nikki Cross se lanzó con una plancha sobre Talla Tonga. Sin embargo, Talla Tonga neutralizó a Howdy y permitió que Solo Sikoa se lanzara en una plancha, aunque no pudo lograr la victoria gracias a Lumis y Gacy, quienes lo golpearon como si fuera una piñata.

Howdy tenía sometido a JC Mateo, pero Tama Tonga lo frenó y le aplicó una desnucadora giratoria. En ese momento, la traición surgió desde adentro. Solo Sikoa regresó al ring y, en lugar de ayudar a su compañero, le robó el conteo a Tama Tonga, cubriendo él mismo al rival y llevándose la victoria para MFT.

► ¿Y ahora qué?

Con este polémico final, las tensiones dentro de los MFTs quedan al descubierto. Solo Sikoa se llevó el triunfo a costa de su propio compañero. ¿Qué pasará ahora?