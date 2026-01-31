Roman Reigns sobrevive y gana el Royal Rumble tras derrotar a Gunther

El Royal Rumble varonil fue una auténtica guerra de poder y resistencia, donde varios gladiadores poderosos aparecieron en el ring, pero Roman Reigns fue quien terminó con la mano en algo.

Oba Femi abrió el combate como número uno y de inmediato mostró su dominio cuando Bron Breakker, el segundo participante, fue atacado por un encapuchado antes de entrar oficialmente al ring. El daño fue suficiente para que Femi lo expulsara sin resistencia, firmando la primera eliminación.

Lo que siguió fue una auténtica demostración de fuerza del nigeriano, quien arrasó con varios rivales en los primeros minutos, estableciendo un ritmo brutal que obligó al resto de competidores a replantear su estrategia. Sin embargo, conforme avanzó la lucha, nuevas superestrellas y alianzas momentáneas transformaron el panorama hasta desembocar en un dramático cierre.

El arranque fue totalmente de Oba Femi, quien firmó una de las actuaciones más dominantes en la historia reciente del Rumble al eliminar rivales sin pausa. Su reinado de terror solo terminó cuando Brock Lesnar apareció como una fuerza imparable; el choque entre ambas moles paralizó el estadio antes de que “La Bestia” lograra sacarlo del combate.

Otro instante determinante llegó cuando Roman Reigns ingresó al ring y traicionó cualquier expectativa de reunión con Jey Uso. En lugar de celebrar, el “Jefe Tribal” lo conectó con un derechazo y más tarde lo eliminó, reafirmando su carácter despiadado y dejando claro que no había espacio para la familia en su camino a WrestleMania.

Momentos clave

El cierre fue una batalla de alto calibre entre Roman Reigns, Randy Orton, Gunther y Logan Paul. Tras eliminar al influencer, Gunther hizo lo propio con Orton para preparar un enfrentamiento de titanes. “The Ring General” intentó someter a Reigns hasta hacerlo perder el conocimiento, pero Roman resistió y cambió el destino del combate con un Spear definitivo que lo llevó a la victoria.

Cabe resaltar que las sorpresas del combate, el primer Grande Americano (Chad Gable), Powerhouse Hobbs, Mr. Iguana y La Parka.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo, Roman Reigns asegura una oportunidad titular en WrestleMania y vuelve a colocarse en el centro del panorama de WWE. Su victoria no solo confirma su vigencia como una de las máximas figuras de la empresa, sino que también anticipa un camino lleno de confrontaciones rumbo al evento más grande del año.

► Orden de entrada

► Eliminaciones

Bron Breakker — eliminado por Oba Femi

Rusev — eliminado por Oba Femi

Solo Sikoa — eliminado por Oba Femi

Rey Mysterio — eliminado por Oba Femi

Matt Cardona — eliminado por Oba Femi

Mr. Iguana — eliminado por Trick Williams

Grande Americano (primero) — eliminado por Chad Gable

Chad Gable — eliminado por Oba Femi

Trick Williams — eliminado por Damian Priest

Damian Priest — eliminado por Royce Keys

Royce Keys — eliminado por The Vision

La Parka — eliminada por Bronson Reed y Logan Paul

Austin Theory — eliminado por LA Knight

Ilja Dragunov — eliminado por Brock Lesnar

Rey Fénix — eliminado por Brock Lesnar

Oba Femi — eliminado por Brock Lesnar

Brock Lesnar — eliminado por Cody Rhodes y LA Knight

The Miz — eliminado por Roman Reigns

LA Knight — eliminado por Cody Rhodes

Je’Von Evans — eliminado por Randy Orton

Penta — eliminado por Gunther

Cody Rhodes — eliminado por Drew McIntyre (tras quedar colgando)

Jey Uso — eliminado por Roman Reigns

Logan Paul — eliminado por Roman Reigns

Randy Orton — eliminado por Gunther

Gunther — eliminado por Roman Reigns