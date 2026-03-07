Cody Rhodes derrota a Drew McIntyre y recupera el Campeonato Indisputable WWE

Cody Rhodes consiguió nuevamente el Campeonato Indiscutible WWE al vencer a Drew McIntyre, con lo que ahora buscará defenderlo ante Randy Orton en WrestleMania

Desde los primeros minutos, Rhodes utilizó todo lo que tuvo a su alcance para debilitar al campeón. La lucha se volvió rápidamente intensa, incluyendo un espectacular superplex que dejó a ambos luchadores colapsados sobre la mesa de comentaristas.

McIntyre logró recuperar el control momentáneamente al aplicar una devastadora powerbomb sobre otra mesa. Poco después sorprendió al retador utilizando incluso el propio Cross Rhodes, intentando sellar la victoria, aunque Cody logró resistir el conteo.

► Momentos clave

En el tramo final, el réferi principal quedó fuera de combate, lo que obligó a que un segundo oficial ingresara al ring. Justo en ese momento, McIntyre conectó su brutal Claymore, pero Rhodes logró levantarse antes de la tercera palmada.

La frustración se apoderó del escocés, quien atacó al árbitro con un Glasgow Kiss. En medio del caos, apareció Jacob Fatu en el apron, impidiendo que McIntyre utilizara una silla metálica y cambiando por completo el rumbo del combate.

Justo en ese momento Cody aplicó un Cody Cutter y un Cross Rhodes, para dejar fuera de combate a Drew McIntyre y convertirse en el nuevo Campeón de WWE.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este resultado, ahora Cody Rhodes se enfrentará a Randy Orton en WrestleMania con el título en juego.