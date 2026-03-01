Randy Orton sobrevive a la Elimination Chamber que tuvo varias intervenciones

La WWE presentó una Elimination Chamber masculina bastante intensa con golpes brutales contra el acero e intervenciones inesperadas que terminaron por definir el combate.

Randy Orton, LA Knight, Cody Rhodes, Je’Von Evans, Trick Williams y Logan Paul lo dejaron todo dentro de la estructura, con fuertes ataques, vuelos y lances espectaculares.

Cody y Je’Von Evans iniciaron las hostilidades con un intercambio muy técnico. Rhodes intentó imponer su experiencia con un headlock y un suplex invertido, pero Evans respondió con su explosiva agilidad y un rodillazo en carrera que encendió al público. La acción pronto se trasladó contra las cadenas y los cubículos.

La cuenta regresiva marcó la entrada de Trick Williams, quien irrumpió con potencia, aplicando un doble uranage sobre Cody y Evans. Más tarde, Logan Paul salió de su cápsula y fue recibido con una alianza momentánea de sus rivales, que lo lanzaron contra uno de los cubículos, rompiendo las mamparas.

LA Knight entró encendido, repartiendo golpes a diestra y siniestra. El caos se trasladó hasta la parte superior de la estructura, donde Logan se lanzó desde lo alto y LA Knight conectó un Blunt Force Trauma que hizo temblar la cámara. Finalmente, Randy Orton fue el último en ingresar, cambiando por completo el ritmo del combate con su clásico Modified DDT doble.

Je’Von Evans fue el primero en caer, víctima del remate de Logan Paul tras un espectacular frog splash fallido desde lo alto de la cabina. LA Knight parecía tener el control tras noquear a Trick, pero Logan lo sorprendió con un golpe bajo que le permitió conseguir la cuenta de tres.

Trick Williams fue eliminado poco después, cuando Logan aprovechó el caos para cubrirlo tras lanzar a Cody contra la estructura.

► Momentos Clave

La locura no terminó ahí. Un enmascarado intentó irrumpir en la estructura, siendo detenido por seguridad y desenmascarado por Adam Pearce, aunque su identidad no quedó clara. Segundos después, otro encapuchado logró entrar y atacó brutalmente a Logan Paul. Tras el stomp, reveló su identidad: ¡Seth Rollins! Cody aprovechó el momento para cubrir a Paul y eliminarlo.

Con Logan fuera, todo apuntaba a un cierre épico entre Cody y Orton. Sin embargo, antes de que pudieran definirlo, Drew McIntyre apareció para atacar a Rhodes con el campeonato. Orton defendió a su viejo aliado con un RKO sobre el escocés, y Cody remató a Drew con un Cross Rhodes…

Cuando parecía que la hermandad prevalecería, Randy Orton conectó un RKO de la nada sobre Cody Rhodes para eliminarlo y llevarse el combate

► ¿Qué pasará ahora?

Randy Orton sigue haciendo historia y buscará escribir una página más, cuando enfrente a Drew McIntyre en WrestleMania.