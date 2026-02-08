Lola Vice y Mr. Iguana conquistan el Campeonato de Parejas Mixtas AAA

La defensa del Campeonato de Parejas Mixtas AAA, se vio envuelta en el caos desde antes de comenzar, culminando con una sorprendente victoria de los retadores Mr. Iguana y Lola Vice, quienes capturaron el título tras una lucha llena de velocidad.

► Momentos clave

El lío empezó en el backstage. Chelsea Green, la compañera original de Ethan Page, le informó que no podría luchar debido a una lesión en el pie. La Hiedra se ofreció como reemplazo, una decisión que claramente disgustó a Vice.

La lucha comenzó con Mr. Iguana mostrando su agresividad, aplicando a Ethan Page un Tornado DDT. La tensión entre las mujeres estalló de inmediato; Lola Vice atacó a La Hiedra con patadas. Los retadores trabajaron bien juntos, aislaron a Page y Vice castigó a La Hiedra con una silla zacatecana fuera del ring.

Sin embargo, La Hiedra demostró ser una luchadora astuta y despiadada. Se recuperó y centró su ataque en el punto débil de Vice: la mano lesionada, torturándola metódicamente. Incluso intentó usar tácticas de distracción, como fingir un beso a Mr. Iguana, aunque el mexicano no cayó en la trampa.

El momento clave llegó cuando Mr. Iguana fue a buscar a Yesca, su mascota de peluche, pero Ethan Page se la arrebató. En la confusión, Lola Vice, que había resistido el castigo en su mano, empujó con fuerza a La Hiedra, quien cayó sobre Page y lo derribó. Con ambos campeones en el suelo, Vice no dudó: conectó una patada en reversa directa a la cabeza de La Hiedra, cubriéndola para lograr la cuenta de tres y coronarse junto a Mr. Iguana como los nuevos Campeones de Parejas Mixtas AAA.