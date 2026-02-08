Lola Vice y Mr. Iguana conquistan el Campeonato de Parejas Mixtas AAA

Lucha Libre AAA en FOX 7 de febrero 2026.

La defensa del Campeonato de Parejas Mixtas AAA, se vio envuelta en el caos desde antes de comenzar, culminando con una sorprendente victoria de los retadores  Mr. Iguana y Lola Vice, quienes capturaron el título tras una lucha llena de velocidad.

► Momentos clave

Lola Vice y Mr. Iguana

El lío empezó en el backstage. Chelsea Green, la compañera original de Ethan Page, le informó que no podría luchar debido a una lesión en el pie. La Hiedra se ofreció como reemplazo, una decisión que claramente disgustó a Vice.

La lucha comenzó con Mr. Iguana mostrando su agresividad, aplicando a Ethan Page un Tornado DDT. La tensión entre las mujeres estalló de inmediato; Lola Vice atacó a La Hiedra con patadas. Los retadores trabajaron bien juntos, aislaron a Page y Vice castigó a La Hiedra con una silla zacatecana fuera del ring.

Sin embargo, La Hiedra demostró ser una luchadora astuta y despiadada. Se recuperó y centró su ataque en el punto débil de Vice: la mano lesionada, torturándola metódicamente. Incluso intentó usar tácticas de distracción, como fingir un beso a Mr. Iguana, aunque el mexicano no cayó en la trampa.

El momento clave llegó cuando Mr. Iguana fue a buscar a Yesca, su mascota de peluche, pero Ethan Page se la arrebató. En la confusión, Lola Vice, que había resistido el castigo en su mano, empujó con fuerza a La Hiedra, quien cayó sobre Page y lo derribó. Con ambos campeones en el suelo, Vice no dudó: conectó una patada en reversa directa a la cabeza de La Hiedra, cubriéndola para lograr la cuenta de tres y coronarse junto a Mr. Iguana como los nuevos Campeones de Parejas Mixtas AAA.

