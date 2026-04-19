3×3: Lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA 18 de abril 2026

LUCHA LIBRE AAA 18 DE ABRIL 2026.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de Lucha Libre AAA en FOX. El programa concluyó con un combate entre Ivar y Psycho Clown, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE LUCHA LIBRE AAA 18 DE ABRIL 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de LUCHA LIBRE AAA EN FOX, en orden descendente:

LO PEOR

► 1– Coincide con WrestleMania

El hecho de ser un programa pregrabado trae consigo todos los problemas de este: segmentos desfasados, o incluso horarios, ya que coincidía con la noche más mediática de la industria, WrestleMania, sin mencionar la preferencia por los eventos en vivo.

LO MEJOR

► 1 – Ivar vs. Psycho Clown

Hemos visto que Psycho Clown es mejor luchador de lo que se le reconoce. Podríamos decir que Psycho es mejor que Jey, pero tienen un estilo similar, y ambos son muy populares entre algunos y odiados por otros.