La semana de WrestleMania se ha convertido últimamente en el cementerio de elefantes para algunas viejas glorias. En 2025, Sabu tuvo allí su última lucha, junto a Joey Janela y varios amigos, no exenta de controversia. Y este 2026, nada más y nada menos que dos leyendas han puesto fin a sus carreras competitivas.

Si Vampiro lo hizo durante el estelar de JCW Strangle-Mania: Viva Las Violence, un par de horas antes, desde el mismo Horseshoe Las Vegas, como parte de Spring Break X, Sandman se despidió de los rings con menos vergüenza que un gato en una matanza.

El veterano pudo escoger a decenas de rivales acérrimos a lo largo de 37 años de trayectoria. O en cualquier caso, siempre le quedaba el comodín de Joey Janela, gustoso por brindar retiros. Pero Sandman decidió que su última lucha se diera contra The Invisible Man, queriendo además vender cierta inquina cuando dicho personaje lo atacó durante su aparición en el «talk show» de Mike Jerrick. Una de las estampas del año, sin duda. Mayor «hype» que cualquier combate de WrestleMania 42. Hay que tener arte.

Y ya bajo los focos de la cita, Sandman quiso tomarse su tiempo. Vaya si se lo tomó. El icono extremo tardó casi 10 minutos en llegar al ring, ya que por el camino, y luego de que «Enter Sandman» tuviera que sonar dos veces (menos mal que GCW no paga derechos), se mezcló con el público, abriendo varias latas de cerveza que vació en diversas bocas de seguidores, y encendiéndose un último cigarro, acompañado de Kendra Lust, exactriz pornográfica.

Aunque el entusiasmo fue de pronto cercenado: Bill Alfonso, otra figura de ECW, salió a escena como mánager de The Invisible Man. Y por si esto fuera poco, los zombies de The Outbreak, equipo habitual de JCW reforzaron el bando rudo. Menos mal que seguidamente, Vampiro, Violent J y 2 Tuff Tony sacaron del ring a los no-muertos, aunque Invisible Man hizo que los tres chocaran cabezas. Turno para Richard Holliday, quien previsiblemente le endosó un golpe bajo a Sandman, hasta toparse con Early Morning Guy Steele (visto apenas un par de veces en GCW). Steele también acabó fuera de circulación, tras recibir un Destroyer de Invisible Man. Y luego, traicioncita: Kendra Lust atacó a Sandman golpeándole pésimamente con el palo de kendo, y esta, a su vez, acabó yéndose a los golpes con Missy Hyatt para acabar ambas enseñando sus partes pudendas en directo vía TrillerTV. A tales alturas, realmente nada que sorprendiera.

La siguiente parte de la pugna estuvo muy acaparada por los árbitros, consecuencia de que Sandman y The Invisible Man empezaran a golpear a todos los que salieron a reemplazar al original. Sandman logró tumbar a su enemigo, pero la cuenta, hecha por todos los réferis, que ya se habían recuperado, quedó en dos. Gran «spot». Invisible Stan, el hermano de Invisible Man, hizo acto de presencia y juntos se aliaron para acabar con Sandman. Y entonces llegó la sorpresa final: Mick Foley. Quien otrora también fuera rival de Sandman en ECW despachó a los invisibles con su Mr. Socko. Sin embargo, aprovechando que Foley y Sandman se abrazaban, los etéreos hermanos endosaron sendos golpes bajos a las leyendas y el primero rodó de espaldas a Sandman para la cuenta de tres.

En las postrimerías, luego de cánticos de «Bullshit», Foley, micro en mano, dijo que no quería dejar pasar el ofrecimiento de ser parte del último combate de Sandman. Este, sin nada que decir al micro, sólo abrió una última lata de cerveza y la dejó sobre el ring. Inclasificablemente genial.

► Spring Break X: resultados completos

He aquí todo lo que dio de sí GCW Joey Janela’s Spring Break X.

GRAB THE BRASS RING: 1 Called Manders derrotó a Vengador, Bear Bronson, Charles Mason, Gringo Loco, Man Like DeReiss, Masato Tanaka, Shotzi Blackheart, Sidney Akeem, Terry Yaki y Vipress.

The Rascalz (Dezmond Xavier, Myron Reed y Zachary Wentz) derrotaron a Marcus Mathers y YDNP (Alec Price & Jordan Oliver).

CAMPEONATO MUNDIAL GCW: Atticus Cogar (c) vs. Hayabusa II.

LUCHA DE RETIRO DE SANDMAN: The Invisible Man derrotó a Sandman.

PERDEDOR DEBE DEJAR GCW: Effy derrotó a Allie Katch.

Nick Gage y Megan Bayne derrotaron a Mance Warner y Steph De Lander.

Brodie Lee Jr. derrotó a Joey Janela.