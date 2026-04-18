Josh Barnett anunció el fin de los eventos Bloodsport

No hay nada peor que la lucha libre intentando no parecer lucha libre. Con esto dicho, el concepto Bloodsport, que de inicio impulsara Matt Riddle para luego tomar Josh Barnett el testigo, cada año lucía más consolidado, en especial tras la entrada en escena de WWE, con la inclusión en sus carteles de varios nombres de la empresa.

Por ello, sorprende la noticia dada por Barnett anoche durante el epílogo de la que a la postre podría ser la última edición de Bloodsport, celebrada desde el Horseshoe Las Vegas en Las Vegas (Nevada, EEUU).

Tras vencer a Yuji Nagata, «The Warmaster», micro en mano, anunció que «por ahora», Bloodsport «echa el cierre». Sin detallar el porqué, Barnett dijo tener sus razones y querer dejarlo cuando todavía el público respondía, manteniendo «su integridad». Barnett no fue, sin embargo, rotundo a la hora de asegurar que Bloodsport nunca más volvería, si bien concluyó comentando que las puertas se cerraban «indefinidamente». El público también quedó sorprendido, pero aceptó la decisión y aplaudió a Barnett.

Siete años después de que, con el apoyo de GCW, Barnett iniciara su particular serie de shows Bloodsport, ayer tal vez tuviera lugar el último.

► Bloodsport XV: resultados completos

He aquí todo lo que dio de sí GCW Josh Barnett’s Bloodsport XV.

Matt Mako derrotó a Ángel Verduzco.

Ulka Sasaki derrotó a Joe Dashou.

Zack Sabre Jr. derrotó a Ray Jaz.

Miyu Yamashita derrotó a Janai Kai.

Royce Isaacs derrotó a Shane Mercer.

Pete Dunne derrotó a Masashi Takeda.

Fuminori Abe derrotó a Erick Stevens.

Charlie Dempsey derrotó a Timothy Thatcher.

Nattie Neidhart derrotó a Shayna Baszler.

Josh Barnett derrotó a Yuji Nagata.