Sin ROH esta semana en su día habitual, la casa del honor se movió al viernes para la emisión vía HonorClub de nuevo episodio de su producto, grabado el pasado 6 de abril desde los WJCT Studios en Jacksonville (Florida, EEUU).
Hubo dos defensas titulares. Mientras Lee Moriarty puso sobre la mesa el Campeonato Puro ROH ante Marshall Von Erich, Nick Wayne hizo lo propio con el Campeonato Mundial de Televisión ROH frente a Evil Uno.
También un «proving ground match», con Zayda Steel buscando su oportunidad por el Campeonato Mundial ROH que ostenta Athena. Y de cara a Supercard Of Honor 2026, cinco duelos clasificatorios para conseguir plaza en el Survival Of The Fittest por el oro de Athena: Persephone vs. Isla Dawn, Trish Adora vs. Hyan, Maya World vs. Robyn Renegade, Yuka Sakazaki vs. Viva Van y Billie Starkz vs. Lacey Lane.
Completando el cartel, Daisuke Sasaki enfrentó a AR Fox y The Lethal Twist fueron contra QT Marshall, Aaron Solo y Nick Comoroto.
► Año nuevo, mismo ROH (XI)
- CLASIFICACIÓN PARA EL SURVIVAL OF THE FITTEST FEMENIL DE SUPERCARD OF HONOR: Billie Starkz derrotó a Lacey Lane. ♠♠♠
- CLASIFICACIÓN PARA EL SURVIVAL OF THE FITTEST FEMENIL DE SUPERCARD OF HONOR: Yuka Sakazaki derrotó a Viva Van. ♠♠3/4
- CAMPEONATO PURO ROH: Lee Moriarty (c) derrotó a Marshall Von Erich para retener el título. ♠♠♠ Decimocuarta defensa de Moriarty desde que conquistara la presea en Death Before Dishonor 2024.
- Josh Woods lanzó un reto abierto de reglas puras para Supercard Of Honor.
- CLASIFICACIÓN PARA EL SURVIVAL OF THE FITTEST FEMENIL DE SUPERCARD OF HONOR: Trish Adora (con The Infantry) derrotó a Hyan. ♠♠♠
- CLASIFICACIÓN PARA EL SURVIVAL OF THE FITTEST FEMENIL DE SUPERCARD OF HONOR: Persephone derrotó a Isla Dawn. ♠♠♠1/4
- Promo de Nick Wayne, en la que proclamó que ganaría el NJPW Best of the Super Juniors de este año.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN ROH: Nick Wayne (c) derrotó a Evil Uno para retener el título. Séptima defensa de Wayne desde que conquistara el oro en el episodio de AEW Collision del 17 de abril de 2025. ♠♠♠1/4 Tras la lucha, Wayne aclaró que no dejaría vacante su cinturón a pesar de su participación en el BOSJ.
- AR Fox derrotó a Daisuke Sasaki. ♠♠♠1/4
- Nigel McGuinness recogió el guante lanzado por Josh Woods para Supercard Of Honor.
- The Lethal Twist (Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson derrotaron a QT Marshall, Aaron Solo y Nick Comoroto. ♠♠♠
- Blake Christian enfrentará a Bandido en Supercard Of Honor por el Campeonato Mundial ROH.
- CLASIFICACIÓN PARA EL SURVIVAL OF THE FITTEST FEMENIL DE SUPERCARD OF HONOR: Maya World derrotó a Robyn Renegade. ♠♠3/4
- PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) derrotó a Zayda Steel (con Christopher Daniels). ♠♠♠1/4
IT'S MAIN EVENT TIME as @ZaydaSteel steps up to @AthenaPalmer_FG in a Proving Ground match for a future shot at the #ROH Women's World Title!— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) April 18, 2026
