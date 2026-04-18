El legendario exluchador de WWE, TNA, ROH, NJPW y más, AJ Styles, fue inducido al Salón de la Fama WWE Clase 2026, tras su retiro en el Royal Rumble 2026.

► Momentos clave

Sus grandes amigos, Luke Gallows y Karl Anderson, fueron quienes lo indujeron. The Good Brothers recordaron que AJ Styles pasó de ser el alma y corazón de TNA, al hombre que puso a THE BULLET CLUB de NJPW en el mainster, hasta ser La Cara que es Dueña del Lugar en WWE.

AJ Styles empezó diciendo que Shane Helms, The Hurricane, le dijo que no se pusiera emotivo, emocional, pero era muy difícil para él.

Los fans comenzaron a corear «Una lucha más!«, pero AJ Styles dijo que aunque a veces extrañaba la lucha libre y a los fans, no quería volver al ring, pues ama ahora poder compartir mucho más tiempo con su familia y no perderse partidos de fútbol de sus hijos ni cumpleaños y estar más tiempo y reconectar con su esposa.

AJ Styles dijo que su nuevo trabajo en WWE es encontrar al próximo Phenomenal One. Y terminó diciendo que su fe lo llevó al lugar correcto y a ser la persona correcta, pues «fue salvado por la Gracia de Dios».

«Me miro al espejo y soy un tipo que no se suponía que fuera a llegar a WWE, y menos a tener éxito. Estoy aquí en donde estoy gracias a los fans, y me honra y me hace humilde ser miembro del Salón de la Fama WWE. Los amo. Gracias», así terminó AJ Styles su discurso.