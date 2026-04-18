3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 17 de abril 2026

WWE SMACKDOWN 17 DE ABRIL 2026.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia WrestleMania 42. El programa concluyó con un segmento entre Cody Rhodes y CM Punk.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 17 DE ABRIL 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Bayley y Lyra Valkyria vs. Alexa Bliss y Charlotte Flair

El encuentro fue frustrante debido a su nulo desarrollo. Apenas hubo acción antes de que Nia Jax y Lash Legend interrumpieran a los pocos segundos para provocar un final sin resultado; aunque tiene sentido que las campeonas dominen antes de WrestleMania, el ataque podría haberse ejecutado tras un buen combate en lugar de arruinarlo al instante.

► 2– Campeonato Femenil de los Estados Unidos

La situación en torno a este título resultó decepcionante, empezando por la enorme falta de respeto que supone dejar a la campeona Giulia fuera del menú del fin de semana de WrestleMania. Además, la lucha clasificatoria entre Tiffany Stratton y Jordynne Grace careció de química; Stratton, quien sufre por la falta de dirección de su personaje, pareció haber perdido la confianza en el ring. Para empeorar las cosas, el resultado a favor de Stratton fue absolutamente predecible, haciendo que el combate se sintiera como un trámite innecesario mientras todos simplemente esperan a que gane el título en el futuro.

► 1– Randy Orton reacciona tarde

El segmento entre Randy Orton y Pat McAfee dejó mucho que desear y generó preocupación sobre el futuro de la historia con Cody Rhodes. Mientras McAfee firmaba un misterioso documento entregado por el gerente general Nick Aldis, Orton ofreció una promo que, aunque decente, llegó «demasiado tarde» en la construcción de la rivalidad. Además, la afirmación de Orton de que McAfee lo ha ayudado más en su carrera que Rhodes se sintió como una mentira absurda que desentonó por completo, empañando las verdaderas razones de su cambio a rudo y dejando al autor nervioso por el rumbo creativo tras WrestleMania.

LO MEJOR

► 3– Rhea Ripley y Jade Cargill

El último encuentro cara a cara entre Rhea Ripley y Jade Cargill fue un segmento sencillo pero tremendamente efectivo que sirvió como un cierre perfecto para la construcción de su combate titular. Al dejar a sus respectivas acompañantes (Michin y B-Fab) al margen, ambas mujeres acapararon toda la atención, permitiendo a Ripley lucir su excelente trabajo de personaje al confrontar sin miedo a su rival, mientras Cargill mostraba sutiles e interesantes destellos de inseguridad.

► 2– Jacob Fatu

La llegada de Jacob Fatu en un carro de policía resultó ser la culminación perfecta y catártica para su rivalidad con Drew McIntyre, silenciando las constantes y repetitivas burlas del escocés sobre el tiempo que Fatu pasó en prisión. Subido al techo del vehículo, Fatu ofreció una promo excepcionalmente cautivadora, prometiendo acabar con McIntyre en su próximo combate no sancionado. Este segmento no solo fue visualmente genial, sino que también demostró que Fatu posee un talento único en el micrófono y todo el carisma necesario para convertirse en la próxima gran superestrella de la empresa.

► 1 – Royce Keys logra su primer gran triunfo

La victoria de Royce Keys en la Batalla campal en Memoria de Andre the Giant se sintió como un triunfo verdaderamente significativo que le otorga un gran impulso en apenas su segundo combate en la marca azul. El combate fue sorprendentemente sólido, combinando momentos de comedia bien ejecutados con destacadas participaciones de talentos de NXT, AAA y actuaciones sólidas como la de Talla Tonga. Sumado al emotivo video emitido previamente sobre la trágica historia personal de Keys, su triunfo parecía predecible pero sumamente satisfactorio, consolidando una excelente presentación de su personaje.