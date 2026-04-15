3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 14 de abril 2026

WWE NXT 7 DE ABRIL 2026.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y tuvimos la primera noche de NXT Revenge. En el segmento estelar, Lola Vice derrotó a Jacy Jayne y retuvo el Campeonato Femenil NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 7 DE ABRIL 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- Kali Armstrong vs. Skylar Raye



Gran actuación de Kali en su debut. Skylar tuvo bastante ofensiva, pero no iba a ganar este combate.

LO MEJOR

► 3- Tony D’Angelo vs. Ethan Page

Un combate realmente bueno. Page siempre cumple, pero D’Angelo sin duda tuvo una destacada actuación y mostró buena química con su retador.

► 2– Kelani Jordan vs. Jaida Parker

Si Monroe ganaba, tendría otra oportunidad por el título norteamericano, así, el que ella ganara este combate tenía todo el sentido del mundo. Fue un buen combate, no excelente, pero bastante bueno.

► 1- Lola Vice vs. Jacy Jayne

Lola superó todas las adversidades para conseguir su primera defensa de su título, mandando a Jacy Jayne probablemente al elenco principal. Ahora no le faltarán aspirantes al título.