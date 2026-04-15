Zero1: Participantes «Fire Festival 2026»

Pro Wrestling Zero-1 dio a conocer a los participantes para su magno torneo anual individual «Fire Festival 2026«.

► «Fire Festival 2026» – Participantes

El Fire Festival 2026 dará comienzo el 13 de junio en el Shin-Kiba 1stRING, y la gran final se llevará a cabo el 7 de agosto en el Korakuen Hall. Para esta edición competirá 12 luchadores.

Una de las sorpresas de la competencia es la participación de Katsuhiko Nakajima, quien volverá a presentarse en Zero-1. Nakajima cuenta con victorias individuales sobre el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo Zero-1, Junya Matsunaga y el ganador del Fire Festival 2025, Hayabusa.

El torneo inaugural del Fire Festival en 2001 fue ganado por el legendario Shinjiro Otani. Otani ganó el Fire Festival en cuatro ocasiones, el segundo mayor número de triunfos, solo superado por Masato Tanaka, quien lo ganó cinco veces. Katsuhiko Nakajima, cuya historia con ZERO1 se remonta a 2004, busca dejar su huella en la historia al intentar ganar este legendario torneo.

El resto de los participantes anunciados para el Fire Festival 2026 son:

Masato Tanaka

Junya Matsunaga

Hayabusa (ganador de 2025)

Chris Vice

Katsuhiko Nakajima (Independiente)

Kuroshio TOKYO Japan (Uptown Wrestling)

Daichi Hashimoto (BJW)

Koji Doi (Independiente)

Kuma Arashi (Independiente)

Tsugataka Sato (Yamanashi Pro-Wrestling Festival)

Ryunosuke Nagai (Independiente)

Shuji Ishikawa (Pro-Wrestling Evolution)

Shuji Ishikawa fue el último luchador confirmado, quien aceptó la invitación directa de la Gerente General Megumi Kudo. Ishikawa también logró un triunfo importante ante Hayabusa en febrero, por lo que se encuentra muy motivado para esta competencia.