Lola Vice retiene el Campeonato Femenil NXT ante Jacy Jayne

La campeona Lola Vice defendió su título ante Jacy Jayne en una contienda donde la retadora contó en todo momento el apoyo de Lainey Reid y Fallon Henley, lo que convirtió la lucha en un auténtico reto para la campeona.

Desde el arranque, ambas gladiadoras intercambiaron llaves y castigos, pero rápidamente Jayne comenzó a inclinar la balanza con ayuda externa. Cada intento de reacción de Lola era frenado por distracciones o ataques ilegales desde ringside.

La campeona tuvo que resistir largos minutos de dominio, soportando castigo en la lona y en las cuerdas, mientras el público intentaba impulsarla para que reaccionara ante la adversidad.

El combate estuvo marcado por la constante intervención de Reid y Henley. Esto ayudó a Jayne a tomar el control y estar cerca de llevarse la victoria, incluso Lainey conectó un golpe ilegal desde las cuerdas sin que el árbitro lo notara, dejando a Lola a merced de su rival. Jayne aprovechó para ejecutar su remate, quedándose a una fracción de segundo de arrebatarle el campeonato en una cuenta dramática.

► Momentos clave

Las intervenciones ilegales de Lainey Reid y Fallon Henley marcaron el desarrollo del combate, salvando en varias ocasiones a Jacy Jayne. Sin embargo, en el cierre, Lola Vice logró neutralizar la situación con un certero back fist que le permitió asegurar la cuenta de tres sin margen para más trampas.

► ¿Qué pasará ahora?

Aunque Lola Vice continúa como campeona, la rivalidad está lejos de terminar. Sin embargo tras el combate, Kali Armstrong y Kendal Grey subieron al ring para encarar a Lola.