Semana de PPV en AEW y semana con episodio extra de ROH, que pudo verse ayer vía YouTube, grabado los pasados días 28 de marzo y 1 de abril desde el Alliant Energy PowerHouse de Cedar Rapids (Iowa, EEUU) y desde el Canada Life Centre de Winnipeg (Canadá), respectivamente.

Como lucha principal hubo duelo entre Komander y Dralístico. Una representación mexicana que se amplió con la presencia de Rush, otro integrante de La Facción Ingobernable, quien fue contra Dante Leon.

Completando el cartel, Daisuke Sasaki y Paul Virk vs. Gates Of Agony, The IInspiration vs. Hyan y Maya World, Top Flight vs. MxM Collection, Sisters Of Sin vs. Nixi XS y Aminah Belmont, mientras Dalton Castle volvió a unirse a The Outrunners para luchar contra Deonn Rusman, Devo Knight y Alex Findley.

► Año nuevo, mismo ROH (X)

Top Flight (Dante Martin y Darius Martin) derrotaron a MxM Collection (Mansoor y Mason Madden) (con Johnny TV) . Dante, con su Slingshot Cutter, tumbó a Mansoor y lo puso de espaldas planas en un «opener» corto. ♠♠3/4

. Dante, con su Slingshot Cutter, tumbó a Mansoor y lo puso de espaldas planas en un «opener» corto. Rush derrotó a Dante Leon . «Squash» para «el Toro Blanco», que tras su Bull’s Horns cubrió a Leon. ♠

. «Squash» para «el Toro Blanco», que tras su Bull’s Horns cubrió a Leon. Tras vencer en su debut sobre ROH el jueves, The IInspiration, a través de promo pregrabada, pusieron en aviso a todo el vestidor femenil de la casa del honor.

Hyan y Maya World derrotaron a The IInspiration (Cassie Lee y Jessie McKay) . Sobre los seis minutos, Lee recibió el pin tras la combinación Double Chickenwing Faceplant + Flatliner. ♠♠1/2 Me parece bien el resultado, pero a The IInspiration les duró 24 horas su invicto bajo los focos de ROH. No sé si fue un error de planificación en las emisiones o ROH lo hizo adrede como gracieta dentro del carácter cómico de las australianas.

. Sobre los seis minutos, Lee recibió el pin tras la combinación Double Chickenwing Faceplant + Flatliner. Me parece bien el resultado, pero a The IInspiration les duró 24 horas su invicto bajo los focos de ROH. No sé si fue un error de planificación en las emisiones o ROH lo hizo adrede como gracieta dentro del carácter cómico de las australianas. Gates Of Agony (Kaun y Toa Liona) derrotaron a Daisuke Sasaki y Paul Virk . Una pena la exposición tan pobre concedida a Sasaki, toda una figura de DDT Pro-Wrestling. Virk, debutante con ROH, encajó el Open The Gates y la cuenta de tres en menos de cuatro minutos. ♠1/2

. Una pena la exposición tan pobre concedida a Sasaki, toda una figura de DDT Pro-Wrestling. Virk, debutante con ROH, encajó el Open The Gates y la cuenta de tres en menos de cuatro minutos. Sisters Of Sin (Julia Hart y Skye Blue) derrotaron a Nixi XS y Aminah Belmont. Misma fórmula que en el anterior encuentro. Vía Black Widow de Hart, Belmont se rindió.

Misma fórmula que en el anterior encuentro. Vía Black Widow de Hart, Belmont se rindió. Dalton Castle y The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) derrotaron a Deonn Rusman, Devo Knight y Alex Findley. Quinto combate de realce consecutivo, aunque al menos siempre es divertido ver a Castle. El Mega Powers Elbow de Magnum y Floyd sobre Findley (debutante en ROH junto con Knight) y el consiguiente pin pusieron fin al trámite. Denle ya una oportunidad titular a Castle y los Outrunners, copón. ♠♠

Quinto combate de realce consecutivo, aunque al menos siempre es divertido ver a Castle. El Mega Powers Elbow de Magnum y Floyd sobre Findley (debutante en ROH junto con Knight) y el consiguiente pin pusieron fin al trámite. Denle ya una oportunidad titular a Castle y los Outrunners, copón. Komander derrotó a Dralístico. Único choque reseñable del show, de casi 10 minutos. Una Poisonrana, seguida del Cielito Lindo: 1, 2 y 3. Quinta victoria de Komander este año en ROH, Dralístico no competía allí desde el episodio del pasado 2 de octubre. ♠♠♠1/2

⇒ Me congratulaba yo en el episodio del jueves que esta semana ROH apenas había programado luchas de realce. Iluso… No me quedaría en casa un viernes noche de primavera sólo por ver un Dralístico vs. Komander, la verdad. ROH ofrece de nuevo un capítulo extra innecesario y en general completamente prescindible, que ni benefició a sus talentos bajo contrato ni a los agentes libres implicados.

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A high-flying showdown is underway as @KomandercrMX goes one-on-one with @DRALISTICO_LFI right now on ROH TV!



Watch this special YouTube episode of ROH TV

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