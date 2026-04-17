Resultados GCW MDK Fight Club | Otis Cogar vs. Toby Klein

La empresa de lucha libre independiente, Game Changer Wrestling, presento en el fin de semana de WrestleMania su evento GCW MDK Fight Club, el cual tuvo lugar el 16 de abril 2026, desde Horseshoe Las Vegas en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.
Como es de esperar WWE acapara la mayoría de las miradas este fin de semana, pero hay otras empresas que cada año utilizan el fin de semana WrestleMania para mostrar lo mejor de su producto, con grandes eventos con los cuales demuestran que la escena independiente también tiene mucho que ofrecer.
► Resultados Game Changer Wrestling
- NO ROPES BARBED WIRE MATCH SLADE venció a Dr. Redacted: El momento clave llegó cuando SLADE logró imponer su brutalidad al lanzar a su rival directamente contra el alambre de púas, abriendo la puerta para un remate final sin piedad. La violencia constante y el control del ritmo le permitieron sellar la victoria en un entorno totalmente sin cuerdas. (**** 1/2)
- Vipress venció a Charli Evans y Rina Yamashita: En el clímax, tras un intercambio caótico entre las tres, Vipress aprovechó el desgaste acumulado de Yamashita y Evans para robar la victoria, capitalizando el momento justo cuando ninguna de sus rivales podía responder. (***)
- COMBATE NO SANCIONADO POR EL CAMPEONATO ULTRAVIOLENTO GCW Otis Cogar (c) retuvo ante Toby Klein: El combate alcanzó su punto máximo cuando Otis Cogar resistió el castigo extremo y logró inclinar la balanza en una secuencia violenta típica del estilo ultraviolento, reteniendo el campeonato tras imponerse en el caos total de la lucha callejera. (**** 1/2)
- Hayabusa & Masato Tanaka vencieron a Bear Bronson & Mr. Danger: El final llegó con la experiencia combinada de Hayabusa y Tanaka, quienes ejecutaron una ofensiva decisiva sobre sus rivales, neutralizando la fuerza de Bronson y Danger para cerrar el combate con autoridad. (***)