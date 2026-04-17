Resultados GCW MDK Fight Club | Otis Cogar vs. Toby Klein

La empresa de lucha libre independiente, Game Changer Wrestling, presento en el fin de semana de WrestleMania su evento GCW MDK Fight Club, el cual tuvo lugar el 16 de abril 2026, desde Horseshoe Las Vegas en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.

Como es de esperar WWE acapara la mayoría de las miradas este fin de semana, pero hay otras empresas que cada año utilizan el fin de semana WrestleMania para mostrar lo mejor de su producto, con grandes eventos con los cuales demuestran que la escena independiente también tiene mucho que ofrecer.

► Resultados Game Changer Wrestling