Resultados New Texas Pro Wrestling | Sin City Stampede

La compañía de lucha libre independiente New Texas Pro Wrestling, presento en el fin de semana de WrestleMania su evento NTPW Sin City Stampede, el cual se llevo a cabo el 16 de abril 2025, desde Swan Dive en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

La noche del 16 de abril de 2026, en pleno fin de semana de WrestleMania, New Texas Pro Wrestling presentó Sin City Stampede, un evento que encapsuló perfectamente la esencia del circuito independiente moderno variedad de estilos, talento emergente y una narrativa construida a base de intensidad constante.

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