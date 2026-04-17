Resultados New Texas Pro Wrestling | Sin City Stampede

La compañía de lucha libre independiente New Texas Pro Wrestling, presento en el fin de semana de WrestleMania su evento NTPW Sin City Stampede, el cual se llevo a cabo el 16 de abril 2025, desde Swan Dive en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
La noche del 16 de abril de 2026, en pleno fin de semana de WrestleMania, New Texas Pro Wrestling presentó Sin City Stampede, un evento que encapsuló perfectamente la esencia del circuito independiente moderno variedad de estilos, talento emergente y una narrativa construida a base de intensidad constante.
Resultados New Texas Pro Wrestling
- Shimbashi, Dragon Kid & Andrew Cass vencieron a Starboy Charlie, Cosmo Orion & Epydemius Jr. La diferencia la marcó la coordinación del equipo ganador, que logró aislar a uno de sus rivales para ejecutar una secuencia combinada que rompió el equilibrio del combate y definió la lucha. (*** 1/2)
- 1 Called Manders venció a Timur The Great. Manders impuso su estilo físico encontrando el cierre tras resistir el castigo inicial y conectar su ofensiva más contundente en el momento justo para asegurar la cuenta. (*** 1/2)
- Ethan Hunter venció a Chris Marcell and Devin Carter, Jackpot, Jak Calloway, Prince Kxriuki y Travis Cudi. En medio del caos total, Ethan Hunter aprovechó una apertura mínima tras una serie de movimientos encadenados entre múltiples rivales, robando la victoria cuando nadie más pudo reaccionar a tiempo. (****)
- Vinnie Massaro venció a Oli Summers. Massaro capitalizó un error de Summers en la recta final, girando el impulso del combate para conectar su ofensiva decisiva y ganar la lucha de forma sorpresiva. (*** 1/2)
- Adam Priest venció a Dustin Nguyen. La inteligencia táctica de Priest fue clave: neutralizó los intentos ofensivos de Nguyen y encontró el momento exacto para ejecutar su remate tras desgastar a su oponente. (***)
- COMBATE DE CUATRO ESQUINAS POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS NEW TEXAS PRO Dream Team (Danny King & KC Kr’eme) (c) retuvieron ante LVJ & Maya World, The Meat Market (Cutlet & Isaac Morales) y Toxic Tour (Pac Ortega & Prince Ly). El caos típico de la estipulación permitió a los campeones aprovechar una distracción entre equipos rivales para robar la victoria y retener los títulos sin necesidad de dominar completamente el combate. (****)
- Dimitri Alexandrov venció a ISHIN. Alexandrov se llevó la victoria tras un intercambio intenso, imponiendo su estilo más contundente en el cierre para superar la resistencia de ISHIN. (***)
- Kitti Hisatomi venció a Raychell Rose. Hisatomi inclinó la balanza con una ofensiva precisa en el tramo final, aprovechando el desgaste acumulado para sellar el triunfo. (*** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL NEW TEXAS PRO Charity King (c) retuvo ante Gabby Forza. La campeona resistió el empuje de Forza y encontró el momento exacto para reafirmar su dominio, reteniendo el título en un cierre clave de la división. (****)
- CAMPEONATO NEW TEXAS PRO Danny Orion (c) vs. Bryan Keith – Empate por limite de tiempo. El combate llegó a su punto máximo en los minutos finales, pero ninguno logró concretar el golpe definitivo antes del límite de tiempo, dejando el duelo en empate tras una batalla muy equilibrada. (**** 1/2)